Горнорудный проект пошел

Существенной новостью, касающейся горнорудной отрасли Приморского края, стала покупка 100% акций ЗАО "Горно-химический комбинат "Бор" структурами "Русского угля" и "СУАЛа".

Напомним, что в марте прошлого года собственником активов обанкротившегося Ярославского ГОКа стало ООО "Русская горнорудная компания" (РГРК), учрежденная теми же "Русским углем" и "СУАЛом". Теперь они же сосредоточили в своих руках активы еще одного гиганта отрасли и крупнейшего в России производителя боропродукции.

Управлять активами "Бора", как и в случае с ЯГОКом, станет все та же РГРК. В будущем, по словам ведущих менеждеров компании, возможно создание на базе этих двух горнорудных предприятий единой горно-металлургической компании.

Подобный проект создания в Приморье крупного горнорудного производства на базе объединения нескольких действующих предприятий некоторое время назад инициировался отделом горной промышленности администрации Приморского края и был поддержан в агентстве по недропользованию МПР по Приморскому краю. В 2005 г. некоторые его детали даже обсуждались на краевом совещании горнопромышленников. Правда, воплощение проекта пошло не по предлагаемому тогда сценарию.

Дело в том, что идеологи создания в крае объединенной горнорудной компании, способной конкурировать на международном рынке и привлекать серьезные инвестиции, делали ставку на объединение в первую очередь как минимум двух горнорудных компаний - ОАО "Дальполиметалл" и ОАО "Лермонтовская ГРК", на базе первого АО. В дальнейшем инициаторы проекта хотели видеть в его структуре и ОАО "Приморский ГОК". Однако этот проект так и остался в стадии обсуждения.

Окончательно договориться предполагаемым участникам не удалось из-за ряда существенных разногласий, преимущественно экономического плана. Проблема прежде всего в том, что предполагаемое базовое предприятие будущего концерна или холдинга - ОАО "Дальполиметалл" - находится не в лучшем финансовом состоянии.

Попытка менеджеров компании поправить дела за счет взятой в управление Лермонтовской ГРК не увенчались существенными успехами. Более того, выяснившиеся юридические нюансы этой сделки, скорее, навредили имиджу УК "ГМК Дальполиметалл", чем принесли пользу, и вряд ли поспособствовали привлечению инвестиций.

С другой стороны, руководство более успешного в экономическом плане "Приморского ГОКа" вряд ли захочет строить альянс с более слабым партнером. Судя по всему, там свой взгляд на будущее ГОКа. Компания ведет реструктуризацию производственного процесса. Так, недавно состоялась юридическая передача с баланса Приморского ГОКа фабрики по обогащению руды на баланс его дочерней компании - ГРК "АИР". До сих пор фабрика находилась у "АИРа" в аренде. Планируется, что Приморский ГОК сконцентрируется только на добыче руды. В свою очередь, "АИР" займется ее обогащением и реализацией, а также геологоразведочными работами.

Отсюда можно предположить, что процесс создания крупной горнорудной компании в Приморье, скорее, пойдет по сценарию, прописанному "Русским углем" и "СУАЛом". Во всяком случае, по заявлению руководства РГРК, в стратегические интересы компании и ее инвесторов входят минеральное и металлургическое направления.