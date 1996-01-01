Челноков ограничили в праве ввозить в Россию товары

Премьер Михаил ФРАДКОВ подписал постановление, ужесточающее правила беспошлинного ввоза товаров физическими лицами. Впредь без уплаты таможенных пошлин можно будет ввезти не 50, как раньше, а только 35 килограммов товаров для личного потребления, и то при условии, что их общая стоимость не превышает 65 тыс. руб. Причем воспользоваться этой квотой человек сможет уже не раз в неделю, а не чаще одного раза в месяц.

Формально действия правительства продиктованы борьбой с "челночным" бизнесом, который, по мнению чиновников, серьезно подрывает деятельность российских производителей. Однако, как опасаются эксперты, от ведения этих новшеств может пострадать рядовой россиянин, решивший, к примеру, привезти жене из-за границы шубу.