Находкинские потемки

Ситуация в Находке, которая возникла в результате спора хозяйствующих субъектов - ООО "Находкинская электросеть" и ОАО "Дальэнерго" и привела к отключению электроснабжения офисного здания, арендуемого более чем 40 компаниями, в том числе и независимой телекомпанией NEO-TV, до сих пор остается неразрешенной.

Основным условием подключения обесточенного офиса по Пограничной, 6 стало требование оплатить счета за транзит электроэнергии и заключить договор с ООО "Находкинская электросеть". Цена вопроса - почти 200 тыс. руб.

Как считают в "Дальэнерго", претензии частной компании с уставным капиталом в 20 тыс. руб., созданной не без помощи администрации по известной схеме и для известных целей, не обоснованы. Тем не менее, метод давления применяется руководством ООО "Находкинская электросеть" не впервые. Несколько месяцев назад в похожей ситуации оказались частные предприниматели Находки. Правда, до рубильника дело не дошло. Городская Лига предпринимателей сумела отстоять свои права, сославшись на постановление Региональной энергетической комиссии № 33/1 от 18.11.04 г.

Чтобы разрешить ситуацию, вышедшую за пределы правовых отношений, арендаторы злополучного офиса и абоненты NEO-TV озвучили свое намерение перекрыть главную городскую автомагистраль. В то же время, как сообщили в прокуратуре Находки, за незаконные действия вынесено предостережение в адрес ООО "Находкинская электросеть".

На экстренном совещании в администрации Находки, которое провел и. о. главы Находки Александр КОСТЕНКО с участием представителей Приморского морского пароходства и ООО "Находкинская электросеть", стороны обязали в течение суток урегулировать вопросы договорных отношений и погашения задолженности. Но и по сегодняшний день проблема остается неразрешенной.

Руководство ООО "Находкинская электросеть" обратилось в Находкинскую прокуратуру с письмом, констатирующим факты нарушения закона "Об электроэнергетике" и предписаний Ростехнадзора. Как считают представители "Находкинской электросети", офисное здание входит в группу опасных промышленных объектов и по закону для подключения к сетям его собственник, ПМП, должен предоставить пакет документов, подтверждающих допуск электроустановки к эксплуатации и ряд других технических документов.

Арендаторы здания по Пограничной, 6 и жители Находки устроили акцию протеста у здания ООО "Находкинская электросеть", в которой приняли участие около 100 человек. Руководство города и энергосети акцию проигнорировали.

По мнению руководства независимой телекомпании "NEO-TV", причина отключения света в офисе на Пограничной кроется не только в сложных взаимоотношениях энергетиков. Это расценено как очередная мера воздействия на одну из самых популярных городских телевизионных компаний.

Незадолго до случившегося руководство независимой телевизионной компании получило отказ транслировать свои программы по кабельным сетям городской антенной службы. Официальной причиной отказа стало отсутствие договорных отношений между держателем эфира и муниципальным унитарным предприятием "Городская антенная служба". По озвученной администрацией версии, доступ к городской кабельной сети был прекращен исключительно из-за отсутствия договора. Но, как выяснили представители "Россвязьнадзора", побывавшие с проверкой в Находке, таких договоров до недавнего времени не было ни у одной из городских телекомпаний. К тому же, после замечания инспекторов, МУП вполне устроило соглашение о намерениях с каждой из них, за исключением "NEO-TV". Директору телевидения Андрею ТЕЛЕГИНУ было объявлено, что учредитель МУПа против.

Как стало известно "ЗР", в ближайшее время офис на Пограничной, 6 готовятся проверять пожарные, у которых прежде серьезных претензий к его состоянию не было.