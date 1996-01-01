Гастарбайтеров все больше

В прошлом году в Управление федеральной государственной службы занятости по Приморскому краю от работодателей поступило 1322 заявления о выдаче заключения о целесообразности привлечения и использования иностранных работников, в соответствии с которыми управлением было выдано 1189 положительных заключений на 34064 иностранных работников.

Работодатели используют труд иностранных работников преимущественно в строительной отрасли - 14074 человека, или 41,3% (на 31,1% больше, чем в 2004 году), торговле, общественном питании и бытовом обслуживании - 10476 человек, или 30,8% от общей численности привлекаемых иностранных работников (на 49,0% больше), сельском хозяйстве - 4529 человек, или 13,3% (на 19,0% больше), промышленности - 4141 человек, или 12,2% (на 2,3% больше).

По сведениям управления по делам миграции УВД Приморского края, в 2005 году работали 23268 иностранных граждан, в том числе 2426 из государств - участников СНГ, трудоустроены в 2005 году 13412 иностранных работников, в том числе в пределах утвержденной квоты - 11902 человека.

Работодатели используют труд иностранных работников преимущественно из КНР - в соответствии с выданными заключениями - 65,5%, или 22311 человек (на 26,2% больше, чем в 2004 году) и КНДР - 16,7%, или 5693 человека (на 19,4% больше). Кроме того, в 2005 году в сравнении с прошлым годом на 35,4% увеличилась численность иностранных работников из Вьетнама (1664 человека), в 2,1 раза увеличилась численность иностранных работников из стран СНГ и Балтии (4219 человек), что в первую очередь стало следствием легализации трудящихся мигрантов, не имеющих разрешения на работу.