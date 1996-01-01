Участники кругосветки получили дипломы

18 января 92 курсанта судоводительского факультета получили дипломы судоводителей. Именно этим ребятам три года назад посчастливилось побывать в кругосветном путешествии на паруснике "Надежда".

Это было первое кругосветное путешествие в ХХI веке. Кроме экипажа, руководителей экспедиции и ученых на паруснике находились 92 курсанта-судоводителя, которые в кругосветке отметили свои 20 лет. Сейчас ребята покидают стены родного университета и уходят в большую морскую жизнь. Не всем, кто поступил на первый курс судоводительского, удалось дойти до конца.

Из 137 поступивших к финишу пришли 92 человека. И этот выпуск был не из слабых. 11 человек окончили обучение с красным дипломом, пятеро - именные стипендиаты. Двое получали стипендию президента и губернатора. 12 человек защищали диплом на английском языке, что особенно важно для морских специалистов.

Спрос на специалистов МГУ есть и в России и за рубежом. По данным пресс-службы Морского университета, каждый год заявок на выпускников больше, чем университет готовит специалистов.

Вот и в этом году на 137 заявок из судоходных компаний приходится 93 выпускника-судоводителя. Спрос явно опережает предложение. Молодых судоводителей ждут в ДВМП, ПМП, Арктическом морском пароходстве, Сахалинском, компании "Римско", "Океанинтербизнес", "Примтанко", а также в иностранных компаниях, среди которых одна из крупнейших в мире - "Mitsui O.S.K.Lines".