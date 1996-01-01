Приморские кадры попали в альянс

В конце прошлого года владивостокское агентство по подбору персонала "Карьера-Форум" стало членом всероссийского кадрового альянса "Авеню". Всего в эту сеть на сегодняшний день входит 26 независимых агентств из различных регионов России.

Кадровый альянс "Авеню" начал свою деятельность в декабре 2004 г. и объединял первоначально четыре агентства: "Avenue" (г.Москва), "Лидер" (Казань), "Вега" (Екатеринбург) и "Кадровые решения" (Уфа). Итоги первых месяцев работы показали перспективность работы с регионами, поэтому альянс сделал ставку на региональное развитие.

Сегодня кадровый альянс "Авеню" - одно из немногих сообществ партнерских кадровых агентств, который может предложить подбор персонала в регионах России. В альянс входят только сильные агентства, заслужившие хорошую репутацию в своем регионе и имеющие большой опыт работы в рекрутинге. Все агентства связаны эксклюзивным договором, представляют собой единую региональную сеть, работают согласно единой технологии, принятой в сети "Авеню". Консультанты и директора периодически проходят обучение в Москве.

- Перспектива у этого объединения, на мой взгляд, достаточно хорошая, - говорит директор агентства "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА. - Может быть, когда-нибудь мы придем к тому, чтобы объединиться под единой вывеской, но сейчас об этом вопрос не стоит, а речь идет о создании очень гибкой, оперативной сети, использующей новые технологии поиска персонала. Выполнение крупных проектов федерального уровня, например, которых с каждым годом становится все больше, невозможно силами одного московского офиса агентства. Особенно если речь идет о развитии бизнеса в регионах. Поэтому альянс "Авеню" и объединил силы лучших агентств России для выполнения крупных заказов. Для нас вступление в этот альянс также перспективно - мы будем располагать кандидатами из других регионов, которые уже проверены, прошли оценку и т.д., а также получим возможность работать над крупными федеральными проектами.