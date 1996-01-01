Контейнерные терминалы Восточного сокращают долю транзита

Cуммарный грузооборот специализированных контейнерных терминалов "Восточный Международный Контейнерный Сервис" (ВМКС) и "Восточная стивидорная компания" (ВСК), расположенных на территории Восточного порта, в 2005 г. составил 331 187 TEU (20-футовый контейнер), сообщила "ЗР" пресс-секретарь компаний Надежда БАРАНОВА.

ВМКС в 2005 г. в сравнении с 2004 г. увеличил грузооборот на 1,3%, до 275 961 TEU. ВСК, работающая на территории Восточного порта с октября 2004 г., в 2005 г. переработала 55 226 TEU, а также 386 тыс. тонн труб.

Как заявил генеральный директор контейнерных терминалов ЗАО "ВМКС" и ООО "ВСК" Всеволод ГОРЯИНОВ, на протяжении всего года терминалы ощущали последствия форс-мажорных обстоятельств января-февраля 2005 г., когда возник острый дефицит с подачей порожних платформ под погрузку. Это обстоятельство привело к сокращению объемов переработки транзитных грузов. Однако при этом в 2005 г. контейнерные терминалы ВСК и ВМКС значительно увеличили переработку импорта и экспорта.

По оценке В. Горяинова, внимание работающих в этих направлениях грузоотправителей и экспедиторов к сервису ВМКС и ВСК говорит о том, что в скором времени может измениться пропорциональное соотношение грузов. Доля традиционно превалировавшего транзита может быть уравновешена возросшими объемами экспортно-импортных грузов.