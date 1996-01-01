Рыбная солянка не спасет

Кредиторы ОАО "Владивостокский рыбокомбинат" вначале злоупотребили своими процессуальными правами и проголосовали против всех возможных вариантов окончания процедуры банкротства, а затем переуступили свои права требования долга оффшорной компании. Представители новых кредиторов заявили, что у них есть план выхода из кризисной ситуации, который будет озвучен на заседании кредиторов.

Напомним, что смена основного кредитора ОАО "ВРК" состоялась в конце декабря, когда крупный оптовик продуктов питания компания "ГРАСП" за 40,5 млн руб. уступила оффшорной компании задолженность в 54 млн руб., заработав на этой сделке всего 500 тыс. руб. за год с небольшим. По версии "ЗР", эта сделка носит формальный характер и служит прикрытием для более агрессивных действий, которые могут последовать уже в ближайшее время.

О новых кредиторах известно не многое: "Хьюберт Инвестмент Лимитед" зарегистрирована в прошлом году на Сейшельских островах, в Приморье ее интересы представляет Коллегия адвокатов "Право". Представлявший на суде интересы новых кредиторов адвокат Андрей КОКШЕЕВ в телефонной беседе с "ЗР" отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на нежелание клиента привлекать внимание к ситуации.

Очередное заседание кредиторов назначено на сегодня 24 января, и новые кредиторы должны познакомить заинтересованных лиц со своей программой выхода из кризиса. А тем временем на ОАО "ВРК" продолжается производственная деятельность: во многом благодаря рыночной конъюнктуре, по итогам 2005 г. основные показатели выросли, социальное положение работников улучшилось.

После закрытия аналогичного производства в Находке, ОАО "ВРК" стало монополистом по выпуску солянки из морской капусты, упакованной в знакомую с советских времен тару. Однако это не сильно повлияло на рентабельность предприятия, потому что комбинат обладает очень капиталоемкой инфраструктурой, и для выхода на уровень безубыточности зарабатываемых средств и рыночной удачи ему не хватило. До какого-то времени был призрачный шанс вернуть дебиторскую задолженность за РТМС "Тосно", но конкурсное управление ничего не смогло сделать в этом направлении.

Можно смело утверждать, что без сторонних инвестиций нет шансов вывести комбинат на былые высоты. Но чтобы привлечь инвесторов, вначале нужно очистить комбинат от долгов, что не так-то просто сделать, поскольку инфраструктура предприятия каждый день генерирует новые убытки. В этой ситуации переход кредиторской задолженности в оффшорную структуру создает для ОАО "ВРК" нерадостные перспективы и фактически отбрасывает его назад, к тому времени, когда конкурсное производство было только введено. Конечно, может случиться чудо и оффшорные кредиторы предложат "мировой" вариант и за свой счет удовлетворят интересы работников и менеджмента, но верится в это с трудом, поскольку в оффшоры уходят именно для того, чтобы в будущем можно было избежать ответственности.