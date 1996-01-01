"Синергия" построит винные лавки

В декабре 2005 г. группа компаний "Синергия" запустила проект по созданию сети специализированных круглосуточных магазинов небольшого формата, торгующих алкоголем, под названием "Винная лавка Саввы Водочникова".

Они позиционируются как удобные "магазины у дома", где совершеннолетним покупателям предлагаются алкогольные и слабоалкогольные напитки, снеки, сигареты. Алкогольный ассортимент магазинов будет представлен продукцией как ликероводочных заводов группы "Синергия", выпускаемой, в частности, под маркой "Трест Саввы Водочникова", так и других ведущих торговых марок. Эксперты считают, что "Синергия" таким образом пытается защититься от конкуренции федеральных производителей алкоголя. А участники рынка сомневаются в целесообразности подобной затеи, считая проект нерентабельным.

Досье Холдинг ОАО "Синергия" появился в декабре 1998 г. В него входят заводы "Уссурийский бальзам" в Приморье, Хабаровский ЛВЗ в Хабаровском крае, "Уралалко" в Перми и "Алвиз" в Архангельске. По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2004 г. "Синергия" произвела 2,1 млн дал алкогольной продукции, заняв 13-е место в списке крупнейших предприятий отрасли. Также "Синергия" владеет мясокомбинатом, несколькими молочными заводами и птицефабриками в Приморье и Саратовской области. По данным компании, ее оборот в 2004 г. составил 4,2 млрд руб. По информации участников рынка, основным акционером "Синергии" является ее генеральный директор Александр МЕЧЕТИН.

Сейчас в торговое подразделение "Синергии" входит уже около 50 розничных точек, в основном это небольшие магазины универсального ассортимента типа "магазин у дома". Они функционируют в регионах присутствия предприятий группы. "Винная лавка Саввы Водочникова" - это новый проект, который будет отстраиваться с нуля, без перепрофилирования уже имеющихся магазинов компании. Площадь каждого из магазинов новой сети составит около 100 кв. м. В планах "Синергии" к концу 2006 г. открыть не менее 30 магазинов под названием "Винная лавка Саввы Водочникова".

Первоначально "Винные лавки..." будут открываться в Архангельской области, Приморье, Хабаровском крае - то есть в тех регионах, где работает компания. "Там расположены производственные мощности ликероводочных заводов группы "Синергия", есть складские помещения - готовая инфраструктура для старта нового проекта", - объяснил руководитель отдела по связям с общественностью компании Андрей МАЛАФЕЕВ. Планируется в первый год работы вывести магазины на ежемесячный оборот не менее 700-900 тыс. руб.

Это уже не первый случай, когда производитель алкоголя открывает собственную розничную сеть, в которую пускает и своих конкурентов. Например, в Москве и Подмосковье работает сеть "Кристалл-Град", которая начинала с активной реализации водки завода "Кристалл", а потом расширила ассортимент. Тем не менее эксперты не понимают целесообразности подобного рода начинаний. "Такая широкая диверсификация бизнеса плоха тем, что внимание менеджмента переносится на те вещи, которые не являются для него основным видом деятельности, в котором он обладает ключевыми конкурентными преимуществами", - заявил аналитик ИФК "Метрополь" Михаил КРАСНОПЕРОВ. Несколько иного мнения придерживается руководитель департамента франчайзингового консалтинга КГ "Магазин готового бизнеса" Нина СЕМИНА, которая допускает, что проект может быть успешным. "Конечно же, они будут уделять больше внимания собственным маркам", - сказала г-жа Семина.

Эксперты также считают, что, создавая собственную сеть, "Синергия" пытается защититься от крупных конкурентов, которые активизируются на региональных рынках.

По словам Нины Семиной, в последнее время региональные производители и дистрибьюторы покупают франшизу розничных магазинов для реализации собственной продукции. "Это попытка улучшить позиции в конкурентной борьбе за полочное пространство, обеспечив себе 100%-ную реализацию своей продукции", - считает она.

По мнению директора по финансовому консалтингу и корпоративным финансам компании BDO Unicon Натальи Одинцовой, борьба небольшой сети с крупными национальными игроками - это вопрос позиционирования. "Если магазины "Синергии" будет позиционироваться в иной нише, чем крупные сети, то, безусловно, у них будут шансы на успех. Если будут схожи по ассортименту и другим параметрам, то им будет сложно, потому что у них небольшой магазин и, соответственно, другая закупочная политика, небольшой опыт работы", - сказала г-жа Одинцова.

В том, что, отстроив собственную торговую сеть, "Синергия" сможет как-то обезопасить себя в конкурентной борьбе с федеральными производителями алкоголя и сетями, сомневается гендиректор ООО "Омсквинпром" Андрей СТРЕЛЕЦ. "Для небольшой торговой компании этот проект может быть вполне востребованным, но для такого холдинга, как "Синергия", он сомнителен. Они смогут защитить только где-то полпроцента рынка, а как быть с остальными 99,5%? Все их тридцать магазинов смогут продавать примерно такой же объем алкоголя, что и один супермаркет, - заявил г-н Стрелец. - У "Омсквинпрома" таких магазинов около 30, они существуют уже давно, и только поэтому мы их и не закрываем. Но сейчас мы бы не стали вкладывать средства в развитие такой сети".