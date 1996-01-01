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PRISCO устанавливает рекорд
Объем наливных грузов, перевезенных в 2005 г. судами корпорации PRISCO, составил 14 млн 704 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в 2004 г., когда было транспортировано 13 млн 725 тыс. тонн грузов. Как сообщила пресс-служба пароходства, это лучший показатель за всю историю существования предприятия.
Танкеры группы, зарегистрированные в офшорах, перевезли в 2005 г. 11 млн 946 тыс. тонн грузов. Балансовый флот ПМП перевез 2 млн 758 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в 2004 г.
Основной вклад в рост корпоративных перевозок (42% от общего объема) внесли стотысячники "Остров Сахалин" (2 млн 488 тыс. тонн), "Губернатор Фархутдинов" (2 млн 382 тыс. тонн), экспортировавшие нефть из Приморска и осуществлявшие доставку грузов между европейскими портами, а также танкер "Приморье", который перевез 1 млн 337 тыс. тонн грузов, в том числе 1 млн 24 тыс. тонн сахалинской нефти на экспорт. Доля сахалинской нефти в общем объеме перевезенных грузов составила 10,3%.
Лидером по объемам перевозок на балансовом флоте в 2005 г. стал танкер "Капитан Ершов", доставивший между портами Персидского залива около 750 тыс. тонн нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что пароходство в 2006 г. планирует увеличить перевозки нефтепродуктов до 17-18 млн тонн.
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