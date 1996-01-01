ПМП дробит акции...

Совет директоров ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) 18 января принял решение о созыве внеочередного собрания, на котором будет рассмотрен вопрос о дроблении акций АО.

Собрание будет проводиться в заочной форме 27 февраля. Как сообщал ранее "ЗР" начальник отдела контроля за недвижимостью и ценными бумагами ПМП Владимир БЕЛЕНЕЦ, акционерам будет предложено принять решение о дроблении акции в соотношении 1:36. По завершении процедуры обмена держатель акции номиналом 36 руб. (если акционеры одобрят решение о повышении номинала акций) станет владельцем 36 акций номиналом 1 руб.

Напомним, в августе 2005 г. акционеры ПМП на внеочередном собрании приняли решение увеличить уставный капитал с 553,05 млн руб. до 796,392 млн руб. путем повышения номинальной стоимости обыкновенных акций с 25 до 36 руб.

Увеличение уставного капитала произошло за счет добавочного капитала.