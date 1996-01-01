Цементная пыль

Решение декабрьского внеочередного собрания акционеров ОАО "Спасскцемент" двукратно увеличить уставный капитал компании послужило поводом пристальнее присмотреться к этому крупнейшему на Дальнем Востоке и новейшему в России производителю цемента. То, что рынок производства цемента в России в последние годы растет быстро и ожидания роста даже превзошли прогнозы, позволяет при определенных условиях надеяться на восстановление этой отрасли в полной мере и здесь, на Дальнем Востоке.

В мощностях нуждается "Евроцемент"...

Производство цемента в России в 2005 г. достигло 48 млн тонн. Чтобы понять значение этой цифры, напомним, что загрузка заводов холдинга "Евроцемент", в собственности которого находятся ведущие цементные заводы России (в основном европейской части), достигла 88%, т. е. превосходит среднемировой показатель загруженности цементных заводов - 82%. Назревающий дефицит мощностей по производству цемента в России заставляет инвесторов планировать уже в ближайшие годы строительство новых заводов. Надо признать, что все эти оптимистичные выводы касаются европейской части России и никак не соответствуют тем показателям, которые сложились в отрасли на Дальнем Востоке, где производственные мощности загружены лишь на 27%.

Основными производителями цемента на территории Дальневосточного федерального округа являются два завода - Спасский и Теплоозерский. Ближайший цементный завод находится в Иркутской области. Их строительство планировалось еще заданиями советских пятилеток. К сожалению, последующее развитие территории оказалось не столь активным, как задумывалось, в годы перестройки и того хуже, заводы работали на минимальном пределе. Спрос падал настолько, что крупнейший и новейший в стране Новоспасский комбинат простаивал месяцами. Все старания обеспечить загрузку производителям цемента не достигали желаемых результатов из-за недостаточного спроса на цемент в регионе и высокой стоимости тарифов на транспортировку и энергию, что не позволяет дальневосточному цементу конкурировать с сибирскими или уральскими заводами, не говоря уже о европейских. Фактически те же тарифные проблемы закрывают для наших цементников внешний рынок, где господствует Китай со своим дешевым цементом.

... а Дальний Восток - в проектах

"Общее потребление цемента мы делим условно на два рынка: общий строительный рынок, как правило, это строительство жилья и инфраструктуры, и рынок крупных проектов, таких, как Бурейская ГЭС, Сахалинские проекты, - говорит генеральный директор ООО Управляющая компания "Парк Групп" Олег ЗУБАХИН (компания управляет двумя дальневосточными цементными заводами). - Если общий рынок в среднем за последние год рос в регионе на 10-15%, то рынок крупных объектов испытывал падение: завершается возведение инфраструктурных сооружений (заводы, платформы, мосты, дороги и т. д.) на Сахалине, фактически построена Бурейская ГЭС в Амурской области. В итоге в 2005 г. рост рынка цемента в регионе в среднем составил всего 4%."

Будущее развитие рынка цемента, по мнению его участников, сейчас полностью зависит от того, будет ли правительство финансировать новые общефедеральные объекты на Дальнем Востоке, и заработает ли федеральная программа ипотечного строительства жилья. "У нас есть определенная надежда на скорую реализацию федеральных социальных проектов, в том числе, в области жилищного строительства, - говорит и Олег Зубахин. - Толчком к реализации жилищной программы, что подтверждается опытом других стран, считаю, может стать доступ населения к земле. Государству же нужно возвести соответствующую инфраструктуру. Строительный бум, в свою очередь, как снежный ком даст работу смежным отраслям".

Экспорт возможен при особых условиях

Но пока ни то, ни другое не дает производителям цемента уверенности в том, что уже завтра спрос вырастет. Выходом из создавшейся ситуации мог бы стать экспорт, за счет которого выживает большинство сырьевиков в России. Но и здесь без экспортно-ориентированной политики государства полная загрузка наших цементных заводов тоже маловероятна, убежден Зубахин.

"Мы не прекращаем попыток выйти на внешний рынок. Буквально в 2001-2002 гг. "Спасскцемент" отправлял за границу большие объемы своей продукции. И сейчас предприятие не теряет контакты с покупателями. Нами уже подготовлены расчеты экспортных цен на 2006 г., и мы будем выходить на внешний рынок. Конечно, был бы у нас терминал по перевалке навального цемента, на строительство которого нужно около $10 млн, рост экспорта был бы реальнее. За счет внешних цен мы могли бы поддержать и внутренние. Дополнительный выпуск только 200-300 тыс. тонн цемента в год в нашей ситуации позволил бы процентов на 5-10 снизить внутренние цены", - считает Олег Зубахин.

Единственным на сегодня импортером дальневосточного цемента в АТР является Северная Корея. С ней каким-то образом удалось договориться, чего пока невозможно сделать с другими соседями. Китай в 2005 г. произвел более 1 млрд тонн цемента, что составляет более половины его мирового производства.

Цифра говорит сама за себя. Но если до прошлого года строительная отрасль Китая росла ежегодно на 15-20%, обеспечивая повышенный спрос на цемент, то в прошлом году ее темпы снизились до 12%. Внутренний китайский рынок не справился с перепроизводством, и цемент хлынул на внешний. И если на экспорт в Америку и Японию пошел цемент с новых заводов, то менее качественный со старых заводов северных территорий, где сохранены еще печи шахтного способа, которых в России давно нет, отправился на российский Дальний Восток.

Диверсификация и реструктуризация

"Конкурентные преимущества Китая - в низкой цене на свой цемент. У нас нет другого выхода, как в этой ситуации перевооружать и диверсифицировать производство, - считает Олег Зубахин. - Это единственный путь к сохранении отрасли на востоке России".

"Парк Групп" разработала программу перевооружения действующих предприятий на 2005-2008 гг., что позволило бы им оставаться конкурентоспособными и сдерживать рост цен на цемент в пределах инфляции. Принимаются меры по оптимизации производств, ликвидируются непрофильные подразделения. Идет реконструкция горного производства, планируется замена оборудования на бутощебеночных заводах. Только реконструкция котельных позволяет теперь экономить в год до 20 млн руб. Производство цемента максимально сконцентрировано на Новоспасском заводе. В 2007 г. на нем планируется запустить вторую линию. В частности, с этим связано решение акционерного собрания увеличить уставный капитал ОАО "Спасскцемент". Проект рассчитан до 2008 г., полный срок его окупаемости - 5-6 лет.

Законсервирован и не работает старый Спасский завод. Управляющая компания рассматривает возможность организовать на нем и на Теплоозерском заводе производство бруситов (используются в производстве огнеупоров), которые пользуются спросом на внешнем рынке. Как один из вариантов рассматривается ввоз сырья из Северной Кореи, обжиг последующая и отправка готовой продукции на экспорт. На Теплоозерском заводе уже изготовлена экспериментальная партия брусита, а в январе продолжатся переговоры с потенциальными партнерами о налаживании его промышленного производства.

И все же большой проблемой отрасли, не способствующей снижению себестоимости, остается производительность. В России она составляет одну тысячу тонн готовой продукции на человека, тогда как в Японии или на новых заводах в Китае достигает 15-20 тыс. тонн на человека. Даже ОАО "Cпасскцемент" завод - один из 43-х в мире, применяющий монограмму Американского института нефти и газа, что свидетельствует о высоком качестве его продукции, такой производительности обеспечить не может. И здесь причина не только в малой загруженности производства, но и в завышенной численности работающих.

Массовые увольнения не нужны ни собственникам предприятия, которые считают себя социально ответственными за коллектив, ни администрациям территорий.

Впрочем, если бизнес и готов нести социальную ответственность, она не должна превышать возможности предприятия. Нищенские зарплаты не обеспечат качества жизни его работникам. Скорее, вопрос занятости стоит адресовать администрациям территорий. И, безусловно, это должна быть хорошо продуманная и финансируемая программа.