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"Откаты" в госзаказах упразднили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В январе вступил в силу новый закон, регламентирующий правила проведения конкурсов на размещение государственных заказов. По мнению экспертов, новый документ сделает рынок госзаказов более прозрачным, сведя до минимума возможность передать заказ аффилированной с муниципальными властями компании.

Федеральный закон №94 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" был принят 21 июля 2005 г., а 1 января 2006 г. вступил в силу.

Одно из новшеств, прописанное в 94-ФЗ, заключается в упразднении квалификационного отбора участников торгов. Раньше компании проходили отбор на этапе подачи заявок, в результате чего организаторы конкурса могли по своему усмотрению не допустить до участия в аукционе те или иные компании. Таким образом, состав участников конкурса зависел от доброй воли его организаторов. Например, организатор мог выставить условие, по которому до участия в конкурсе допускаются лишь строительные компании, имеющие опыт работы. При этом в конкурсе не могли принять участие, например, инвестиционные фонды, которые, получив заказ, привлекли бы для его выполнения лучших подрядчиков.

Еще один инструмент в борьбе с компаниями, аффилированными с госструктурами, - это прописанное в 94-ФЗ условие анонимности заявок на участие в конкурсе. То есть до начала аукциона его организаторы не будут знать, какие компании принимают в нем участие. Так как участники конкурса не будут знать своих конкурентов, им будет трудно организовать корпоративный сговор и заранее договориться между собой, кто выиграет и на каких условиях. Здоровая конкуренция позволит существенно снизить бюджетные расходы на выполнение госзаказа. По оценкам, в некоторых случаях экономия может достигать 50%.

Еще одна новелла закона связана с тем, что конкурсная комиссия обязана публиковать в Интернете итоги конкурса в день его проведения. Данная норма направлена на то, чтобы лишить заинтересованные лица возможности подкорректировать результаты аукциона. Кроме того, до аукциона информация о нем - выставляемый лот, дата и место его проведения - должны обязательно публиковаться в Интернете. Раньше, кстати, это правило соблюдалось не всегда, и потому большое количество потенциальных участников аукциона о нем просто не знали.

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