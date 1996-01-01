Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Откаты" в госзаказах упразднили
В январе вступил в силу новый закон, регламентирующий правила проведения конкурсов на размещение государственных заказов. По мнению экспертов, новый документ сделает рынок госзаказов более прозрачным, сведя до минимума возможность передать заказ аффилированной с муниципальными властями компании.
Федеральный закон №94 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" был принят 21 июля 2005 г., а 1 января 2006 г. вступил в силу.
Одно из новшеств, прописанное в 94-ФЗ, заключается в упразднении квалификационного отбора участников торгов. Раньше компании проходили отбор на этапе подачи заявок, в результате чего организаторы конкурса могли по своему усмотрению не допустить до участия в аукционе те или иные компании. Таким образом, состав участников конкурса зависел от доброй воли его организаторов. Например, организатор мог выставить условие, по которому до участия в конкурсе допускаются лишь строительные компании, имеющие опыт работы. При этом в конкурсе не могли принять участие, например, инвестиционные фонды, которые, получив заказ, привлекли бы для его выполнения лучших подрядчиков.
Еще один инструмент в борьбе с компаниями, аффилированными с госструктурами, - это прописанное в 94-ФЗ условие анонимности заявок на участие в конкурсе. То есть до начала аукциона его организаторы не будут знать, какие компании принимают в нем участие. Так как участники конкурса не будут знать своих конкурентов, им будет трудно организовать корпоративный сговор и заранее договориться между собой, кто выиграет и на каких условиях. Здоровая конкуренция позволит существенно снизить бюджетные расходы на выполнение госзаказа. По оценкам, в некоторых случаях экономия может достигать 50%.
Еще одна новелла закона связана с тем, что конкурсная комиссия обязана публиковать в Интернете итоги конкурса в день его проведения. Данная норма направлена на то, чтобы лишить заинтересованные лица возможности подкорректировать результаты аукциона. Кроме того, до аукциона информация о нем - выставляемый лот, дата и место его проведения - должны обязательно публиковаться в Интернете. Раньше, кстати, это правило соблюдалось не всегда, и потому большое количество потенциальных участников аукциона о нем просто не знали.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Дальневосточное кольцо России поставили под сомнение во Владивостоке
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха