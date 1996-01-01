Федеральные миллионы

В Приморье продолжается подготовка к Государственной сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля этого года.

На сегодняшний день уже готова смета предстоящего мероприятия. По словам заместителя начальника Приморскстата Ларисы КИСЕЛЕВОЙ, на ее проведение из федерального бюджета будут выделены 17 млн руб.

После поступления этих денег в край они в определенных пропорциях будут распределены между муниципальными образованиями.