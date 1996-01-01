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Гордуме указали на Конституцию
Арбитражный суд Приморского края признал несоответствующим Основному закону страны решение Находкинской городской думы в части установления повышенного коэффициента к арендной плате за землю для юридических лиц, не зарегистрированных на территории г. Находка. Как посчитали служители Фемиды, эта норма противоречит конституционному принципу единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, а также Закону "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".
С заявлением о признании недействующим одного из пунктов решения гордумы от 25.12.03 "Об утверждении Положения о плате за землю в Находкинском городском округе" (с изменениями от 27.10.04 и 22.12.04) обратилось Управление Федеральной антимонопольной службы России по Приморскому краю. По мнению административного органа, создание дискриминационных условий для иногородних арендаторов земли ставит их в заведомо неравное положение с другими хозяйствующими субъектами, действующими на том же рынке товаров, работ, услуг, а также ограничивает конкуренцию.
Попутно УФАС не согласилось с одобренной депутатами дифференциацией арендной платы - в зависимости от формы собственности хозяйствующих субъектов. Преимущества здесь получают государственные и муниципальные предприятия - им думцы установили коэффициент 0,5. На другом фланге - частные предприятия торговли, которым предстоит платить за землю с двойной накруткой. Для всех прочих хозяйствующих субъектов коэффициент равен 1. С точки зрения антимонопольщиков, такая градация по имущественному признаку также не соответствует букве Основного закона.
Ответчик, естественно, уверял, что и не думал нарушать Конституцию, а повышенный коэффициент 2, установленный для юрлиц, не зарегистрированных в Находке, является всего лишь... формой компенсации неполученных налоговых доходов в бюджет города. Логика простая: коль пришлые коммерсанты не платят местных налогов, но пользуются благами цивилизации, значит, справедливо брать с них хоть что-то в возмещение. К несчастью, депутаты и те, кто за ними стоит, забыли, что закон не дозволяет органам местного самоуправления возлагать на "иногородних" налогоплательщиков дополнительное бремя по уплате завышенной арендной платы за землю даже в благих целях пополнения бюджета.
Про это, про Конституцию, про равенство прав граждан напомнил Находкинской думе арбитражный суд. "Вследствие увеличения арендной платы за землю для юридических лиц, не зарегистрированных на территории г. Находки, - читаем в решении суда, - создаются дискриминационные условия, заключающиеся в том, что эти лица, действуя на одном товарном рынке с предприятиями, зарегистрированными на территории г. Находки, при прочих равных условиях будут нести повышенные затраты по аренде земельных участков, что ставит их в заведомо неравные условия, ущемляет их интересы как хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на территории Находкинского городского округа".
Итог закономерен - дискриминационный коэффициент объявлен вне закона. Впрочем, находкинские нормотворцы, похоже, остались при своем мнении. На днях в Хабаровск ушла кассационная жалоба с требованием пересмотреть судебный акт. Теперь слово за окружным судом.
Что касается вопроса дифференциации арендной платы, то он разрешен в пользу городской думы. Коллегия Приморского арбитражного суда признала за органом местного самоуправления право устанавливать базовые размеры арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов. Особо подчеркивается, что в данном случае дума определила категории арендаторов не по форме собственности, как утверждает УФАС, а по организационно-правовой форме предприятий. Это законом не возбраняется.
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