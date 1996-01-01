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Фискальная плата за грех
В канун Крещения Господнего Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по делу о наказании религиозной организации "Церковь христиан веры евангельской "Дом Жизни" из Кировского района. Карающий меч Фемиды, занесенный было над христианами по заявлению налоговой инспекции, тихо опустился. Но только не милостью Божией, а по ходатайству той же инспекции. Как выяснилось, еще 7 декабря 2005 года "Дом жизни" полностью искупил свой грех перед фискальным органом, и надобность в наказании отпала.
Грех был такой. Религиозная организация совершила налоговое правонарушение, несвоевременно предоставив расчет по авансовому платежу налога на имущество. За что в Налоговом кодексе РФ предусмотрена отдельная кара, а именно штраф в размере 50 рублей. Добровольно уплатить требуемую сумму христианская община почему-то вовремя не смогла. Вот инспекция и обратилась за содействием в арбитражный суд...
Это одно из последних "мелочных" дел, рассмотренных судом. Как известно, с 1 января 2006 года налоговая служба и Пенсионный фонд могут самостоятельно, без обращения к служителям Фемиды, налагать и взыскивать штрафные санкции: с организаций - до 50 тыс. рублей, с предпринимателей-"физиков" - до 5 тыс. по каждому виду налога. Правда, у наказанных остается право на обжалование действий административных органов. Но пока таких заявлений в Приморский арбитражный суд не поступало. Подчищаются в основном "хвосты", перешедшие из года минувшего. Как было с делом кировских евангелистов. Кстати, для них оно не закончилось уплатой 50- рублевого штрафа. По закону теперь с провинившегося налогоплательщика взыщут в доход бюджета и государственную пошлину - 500 рублей.
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