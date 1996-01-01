Для банкротства "Примтеплоэнерго" не хватило 2 млн

Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по заявлению ОАО "Тернейлес" о признании КГУП "Примтеплоэнерго" банкротом. Лесопромышленники настаивали на введении в отношении теплоснабжающего предприятия процедуры временного наблюдения на том основании, что "Примтеплоэнерго" не погашает задолженность перед "Тернейлесом" в размере более 3 млн руб.

Как сообщает официальный сайт Арбитражного суда Приморского края, по мнению суда долга в 3 млн руб. недостаточно для возбуждения процедуры банкротства. В соответствии c Законом "Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" сумма требований должна быть не менее 5 млн руб.