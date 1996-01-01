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Хабаровские ликеро-водочные заводы стоят, но водка продается
Крупнейшие российские и хабаровские предприятия алкогольной отрасли приостановили выпуск продукции и не работают. Большинство рабочих находятся в отпуске. Причина проста - отсутствие акцизных марок нового образца и программного обеспечения для Единой государственной автоматизированной информационной системы.
Правда, на прилавках изменений пока не отмечается. Алкоголь продается так, как и прежде. Ажиотаж отсутствует, на складах находится достаточное количество алкогольной продукции. Не стали исключением и крупнейшие хабаровские производители: Хабаровский и Корфовский ликеро-водочные заводы. Новая продукция не производится, но товар, произведенный в ноябре и декабре, продается со старыми акцизными марками. Правда, такое право производителям дано только до 1 июля.
Введение новых акцизных марок и внедрение на предприятиях и в налоговых органах нового программного обеспечения, необходимого для учета акциза, по закону вступило в силу с 1 января 2006 года. Но заводы простаивают из-за отсутствия акцизных марок, отпечатанных в недостаточном количестве. Да и те не успели дойти до регионов.
Во всяком случае, предприятия "Росспиртпрома" сейчас тоже ничего не производят. А пресс-служба холдинга "Русский алкоголь", объединяющего четыре завода по производству алкогольной продукции, сообщила, что производственные потери подмосковного "Топаза" в связи с простоем оцениваются в $1,5 млн в месяц. Потери государства из-за неуплаты акциза составляют 10 млн руб. ежедневно. Как отметил по этому поводу представитель Союза производителей алкогольной продукции, потери государства из-за неуплаты акциза предприятиями, входящими в союз и контролирующими 30% алкогольного рынка, составляют более 60 млн руб. в день.
В то же время руководство Корфовского ликеро-водочного завода не ожидает существенных убытков. По словам коммерческого директора Алексея ПАРХОМЮКА, власти поступили довольно гуманно, введя закон в силу именно с первого января. В первой его половине, как правило, "затишье". Спрос на алкоголь падает. Поэтому перебоев в торговле не ожидается. Нужный запас товара произведен за предновогодние месяцы и находится на складах.
Хабаровский ликероводочный завод тоже остановил производство алкоголя. Та же причина: отсутствие акцизных марок нового образца и стикеров для нанесения. Как сообщили в отделе маркетинга ХЛВЗ, "за последние два месяца мы сделали необходимый запас алкоголя, так как знали заранее о готовящихся изменениях".
Сейчас на заводе идет отладка оборудования, со дня на день должно прийти новое программное обеспечение. По прогнозам производителей, в конце месяца заводы могут вновь заработать на полную мощность. Если, конечно, не случится ничего непредвиденного.
Пока весь казус ситуации состоит в том, что они не могут начать производить водку. Даже "про запас". Производственный процесс стоит, люди не работают, но зарплату им необходимо платить. При этом хабаровские производители алкоголя обещают, что с 16 января стоимость вырастет на пять руб. за бутылку.
Возможно, это просто компенсация за приобретение нового оборудования, возможно, за простой, или налоговой недоимки, возникшие по чьей-то вине. Неважно. В любом случае, как всегда, за нерадивость и нерасторопность чиновников отвечают рядовые производители и потребители.
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