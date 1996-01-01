Власти Хабаровска сносят торговые киоски

С января этого года в Хабаровске приступили к плановой реализации замены старых торговых киосков на новые. По информации мэрии, предстоит сменить около 200 киосков старого образца.

"Неказистые домики торговли портят вид не только на главной улице, но и на окраинах. Кроме того, покупатели не видят товара, продавцу негде развернуться, внутри помещений постоянная антисанитария. Тем, кто отпускает товар, руки помыть невозможно, не то что в туалет сходить. Используют для естественных надобностей ведро, а нечистоты на улицу выливают", - заявили в отделе торговли, питания и бытового обслуживания мэрии Хабаровска.

Многочисленные ревизии киосков городскими властями привели к тому, что на проблему обратили внимание и краевые власти. В результате было принято совместное решение властей заставить предпринимателей избавиться от старых киосков.

Как признался частный предприниматель Виктор НЕПОЛЬ, "нас заставляют покупать киоски за 800 тыс. руб. А если не будем этого делать, то лишат договора аренды земли, где располагается киоск. Вот и весь сказ. В общем, административный ресурс в действии".