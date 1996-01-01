Выберут лучшее предприятие бытового обслуживания

Определить лучшие предприятия бытового обслуживания Хабаровска поможет городской конкурс, который пройдет в феврале.

Принять участие в конкурсе могут предприятия всех форм собственности, оказывающие бытовые услуги жителям краевого центра. Жюри будет оценивать внешний вид фасада зданий общепита и состояние благоустройства прилегающей территории, интерьер помещений и оснащенность современным оборудованием, уровень квалификации персонала, отсутствие актов контролирующих органов о выявленных нарушениях, участие коллектива в социальных городских программах, благотворительных акциях и конкурсах профессионального мастерства, а также наличие доступной информации для потребителей.

Награждение победителей конкурса будет приурочено к профессиональному празднику - Дню работников бытового обслуживания населения. Заявки на участие принимаются с 1 по 15 февраля в управлении торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска по адресу: ул. Волочаевская, 83, каб. 1, телефоны 22-24-74, 22-33-89.