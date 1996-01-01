На торги уже выставлено 138 земельных участков

В администрации Хабаровска совершенствуется практика подготовки к землепользованию перспективных городских территорий. Отныне, в соответствии с новым законодательством, все земельные участки, перспективные в застройке, предоставляются только через торги.

В последнее время по этой схеме на торги было выставлено 138 земельных участков, на 37 из которых ведется реализация строительных проектов. При этом каждый из них предоставляется в землепользование уже сформированным, то есть с готовой градостроительной документацией и техническими условиями на подключение к коммуникациям. Сейчас в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Хабаровска подобным образом готовят около 50 городских кварталов, а всего предстоит проработать почти две тысячи. Очень важно, что вся разрабатываемая градостроительная документация теперь предварительно проходит процедуру публичных слушаний. В минувшем году в экспериментальном порядке с участием жителей и правообладателей земельных участков их было проведено семь. Заметим, что возможности существующей инженерной инфраструктуры города не позволяют вести интенсивное землепользование, внедрять высокоплотную застройку. Это существенно снижает ценность и доходность земли, а в итоге и недвижимости в городе, делает ее недостаточно привлекательной для потенциальных инвесторов. В связи с этим были разработаны и реализуются программы развития и модернизации инженерной инфраструктуры Хабаровска и создания единой информационной системы коммуникаций.

Самым оптимальным результатом, к которому стремятся сегодня в департаменте архитектуры и градостроительства, является предоставление в землепользование участков, предварительно освобожденных от ветхой застройки и с уже подведенными инженерными сетями. Экспериментально такая работа сейчас ведется по подготовке трех земельных участков. Чтобы развивать на своей территории коммунальную инфраструктуру не только за счет собственных, но и федеральных источников финансирования, город намерен стать участником республиканской целевой программы "Жилище", рассчитанной до 2010 года.