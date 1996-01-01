ВЦИОМ: VIP-парад 2005

По давно сложившейся новогодней традиции издательский дом "Коммерсантъ" на основе опроса общественного мнения, который проводит по его заказу ВЦИОМ, составляет рейтинг российской элиты. На очереди пятый рейтинг россиян, имеющих, по мнению соотечественников, наибольшие заслуги перед страной.

Вертикаль элиты

Подобный рейтинг впервые вышел в свет в первый год президентства Владимира ПУТИНА. И все эти годы опрошенные россияне признавали, что Владимир Владимирович - элитнее всех элитных.

Итак, на первом месте Владимир Путин. Его ближайший конкурент из числа политиков, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, занимает четвертое место. Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей ШОЙГУ спустился с прошлогоднего третьего на пятое. Главный либеральный демократ страны Владимир ЖИРИНОВСКИЙ - на шестом.

Резкий взлет популярности пережил министр обороны и с недавнего времени вице-премьер Сергей ИВАНОВ, с прошлогоднего 24-го места он поднялся на 8-е. Чем объяснить этот прилив любви народной - непонятно. Если бы наша армия выиграла в уходящем году какую-нибудь "Бурю в пустыне", так ведь нет. Может быть, народ уже подсознательно чувствует, что Сергей Иванов может оказаться президентом-2008, и уже заранее учится его любить?

В продолжение темы Сергея Иванова отметим интересную деталь. Заместитель главы правительства занимает более высокое положение в рейтинге элиты, чем собственно глава правительства Михаил ФРАДКОВ (хотя и тот за год повысил свой авторитет и поднялся с 46-го места на 24-е). Что касается первого заместителя премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВ, то он в этом году занимает в рейтинге 75-е место против прошлогоднего 79-го. Непонятно, когда народ успеет как следует полюбить господина Медведева, если президентом-2008 назначат его, а не Сергея Иванова? Впрочем, и заместитель председателя Государственной Думы РФ Жириновский также стоит в табели о рангах выше, чем председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ (13-е место).

На престижном 9-м месте - самая главная духовная власть, патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На 68-м месте - еще один высокопоставленный православный иерарх, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В прошлом рейтинге митрополит был, но другой - Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.

Представители других церквей в рейтинге, как всегда, отсутствуют. Смену митрополитов можно объяснить так же, как и периодическую ротацию в рейтинге глав регионов, - чисто технически. Поскольку опрос проводится в разных регионах и места проведения меняются, то в каждом регионе чаще по сравнению с другими краями, областями и республиками называют своих, местных лидеров - губернатора, других высокопоставленных чиновников, митрополита. Именно этим, видимо, следует объяснять присутствие в рейтинге на последнем, 147-м месте (которое делят 15 персон) председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения ЛЮЛИНА. Сразу понятно, что за него проголосовали земляки-нижегородцы.

Совсем другое дело, однако, Роман Абрамович, губернатор Чукотского автономного округа, впервые попавший в первую десятку российской элиты. Если бы за господина Абрамовича голосовали только "земляки", следовало бы предположить, что опрос ВЦИОМа проводился исключительно в городе Анадыре, столице Чукотки. А это не так. Наверное, следует считать, что господин Абрамович попал в рейтинг не как губернатор, а скорее как предприниматель.

Дорогие товарищи

От господина Абрамовича, стоящего на стыке политики и бизнеса, логичен переход к другим крупным бизнесменам, попавшим в рейтинг элиты. Самые высокие позиции среди предпринимателей - у Иосифа КОБЗОНА (7-е место), но его большинство россиян воспринимает все-таки как певца, как символ советской эпохи, ну или как депутата, но не как бизнесмена.

Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС занимает 25-е место, что несколько противоречит популярному мнению относительно всенародной ненависти к нему. Какая уж ненависть, если столько поклонников?

Особо хочется отметить занимающего 113-е место предпринимателя Владимира ГУСИНСКОГО, которого Россия продолжает помнить и уважать, хотя он давно живет в Израиле и не высказывает намерений вернуться в бизнес в России.

После бала

2004 г. был годом президентских выборов. Цирк, как говорится, уехал, и, хотя кто-то остался, год спустя популярность многих политиков снизилась. Лидер партии "Наш выбор" Ирина ХАКАМАДА с престижного 10-го места переместилась на 32-е, потеряв большую часть сторонников (год назад ее причисляли к элите 8,96%, сейчас - только 3,17%).

Лидер партии "Родина" Дмитрий РОГОЗИН переместился за год с 27-го места на 40-е. Еще более мощное падение - у лидера "Яблока" Григория ЯВЛИНСКОГО - с 40-го на 99-е место. Но и это достижение побил Борис НЕМЦОВ. В прошлогоднем рейтинге он был на 29-м месте, в этом году вылетел из рейтинга вовсе.

С новосельем

Из дебютантов рейтинга самый высокий результат показала телеведущая Ксения СОБЧАК, решающая жилищно-половые проблемы в одном отдельно взятом "Доме". У дочери первого петербургского демократа - 35-е место. Еще один телеведущий, главный секундант России Владимир СОЛОВЬЕВ дебютировал на 50-м месте.

В прошлогоднем рейтинге в частности отсутствовали также: министр финансов Алексей КУДРИН (63-е место), председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ и глава администрации Президента РФ Сергей СОБЯНИН (делят 65-е место на троих с Андреем МАКАРЕВИЧЕМ), актер Александр ДОМОГАРОВ и митрополит Кирилл (68-74-е место), академик Сергей КАПИЦА (75-82-е место), адвокат Павел АСТАХОВ и актер Николай КАРАЧЕНЦОВ (83-86-е места).

Среди 20 персон, делящих 127-е место, есть также некто ПЕТРОВ. Но об этом стоит подробнее.

Иванов, Петров, Сахаров

Все пять лет существования рейтинга мы сталкиваемся с тремя самыми частыми ошибками респондентов, называющих фамилии тех, кого они причисляют к элите.

Несмотря на то что респондентов просят называть ныне живущих россиян, а если фамилия оказывается распространенной, назвать и имя, все равно получается, что к элите причисляют людей заслуженных, но, увы, покойных, иностранцев из ближнего зарубежья (зачастую ставших известными в советские годы) и фамилии без имен.

В этом году, например, некоторые респонденты пытались включить в рейтинг не только недавно погибшего губернатора Алтайского края Михаила ЕВДОКИМОВА, но и давно умершего академика САХАРОВА. А также Владимира Ильича ЛЕНИНА и даже Фридриха ЭНГЕЛЬСА. Понятно, что Ленин и сейчас живее всех живых (подробности можно узнать у занимающего второй год подряд 22-ю строчку Геннадия ЗЮГАНОВА), но Энгельс, как это ни прискорбно, не был подданным российского императора и даже не бывал в России.

Так вот, о Петрове. Почему-то опрошенные с целью составления рейтинга граждане сочли, что Петрова каждый знает. Это же штангист Алексей ПЕТРОВ. Или композитор Андрей ПЕТРОВ. Или мультипликатор, обладатель премии "Оскар" Александр ПЕТРОВ. Или видный эколог Владимир ПЕТРОВ. Хотя, может быть, ни одно из названных выше имен не подходит, а наши респонденты имели в виду какого-то другого Петрова.

До свидания

Поскольку кто-то в рейтинг прибыл, кто-то из него и убыл. Не считая упомянутых выше политических деятелей, потерявших свою элитность после выборов, самое высокое положение в прошлом рейтинге из числа ныне отсутствующих занимал главный редактор журнала "Русский Newsweek" Леонид ПАРФЕНОВ (67-е место). Оправдалась народная пословица "С телеэкрана долой - из сердца вон!". Та же история случилась с Евгением КИСЕЛЕВЫМ.

Исчез из рейтинга Михаил КАЛАШНИКОВ, изобретатель автомата. Он почему-то попадает в рейтинг не каждый год, а через год. Посмотрим, как ему (а также всем другим уважаемым россиянам) повезет год спустя.