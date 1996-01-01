Земельный налог платить надо

Даже если у организации нет договора на право пользования земельными участками, она все равно должна уплачивать земельный налог.

Поскольку согласно Гражданскому кодексу права на земельный участок, занятый зданием, переходят покупателю недвижимости в момент оформления прав собственности на здание. Следовательно, владелец здания считается землепользователем и должен уплачивать налог на землю. Минфин России информирует об этом в письме от 14.12.2005 № 03-06-02-04/107, ссылаясь на судебную практику.