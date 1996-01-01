Новый "Бор" с новым генеральным

В ОАО "ГКХ Бор" новый руководитель - Юрия ПОПОВА в кресле генерального директора сменил Юрий СИВАЧЕНКО, в последнее время арбитражный управляющий Ярославского ГОКа.

Процедура банкротства "Бора" завершена, предприятие освободилось от груза долгов, и Юрию Сиваченко предстоит все начать с чистого листа. Задачи, которые намерен решать новый руководитель, - снижение себестоимости продукции, повышение ее конкурентоспособности. На этот год готов пакет контрактов, включая страны АТР. Началась реконструкция цехов объединения. Юрий Сиваченко уверен в перспективности предприятия.