Имущество "Пивоиндустрии" плавно "перетечет" во "Владпиво"

Акционеры ОАО "Пивоиндустрия Приморья" (контролируется инвестиционной компанией "Альфа-Эко") на внеочередном собрании в декабре одобрили крупную сделку о внесении в уставный капитал ООО "Владпиво" имущества "Пивоиндустрии".

Стоимость имущества, которое планируется передать новому юридическому лицу, превышает 50% балансовой стоимости активов "Пивоиндустрии". Предварительно акционерам АО были разосланы уведомления с отчетом о рыночной стоимости ценных бумаг компании (одна акция оценена "Лабораторией независимой оценки "Болари" в 1,8 руб.) и сведения о стоимости чистых активов общества (на общую сумму 271 млн 671 тыс. 810 руб.).