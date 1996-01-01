"Акос" возглавил заместитель гендиректора "Дальсвязи"

Генеральным директором сотового оператора ЗАО "Акос" назначен заместитель гендиректора - директор по экономике и финансам ОАО "Дальсвязь" Константин ВОЛОШИН.

Ольга ШКАРУПИНА, ранее занимавшая должность генерального директора компании "Акос", переведена на должность финансового директора.

Как сообщила пресс-служба "Дальсвязи" со ссылкой на заместителя генерального директора - директора по управлению персоналом ОАО "Дальсвязь" Евгения СТЕПАНОВА, решение о кадровых перестановках принято в рамках реализации программы общества по повышению эффективности и контроля над деятельностью дочернего бизнеса. Компания проводит работу по усилению кадрового состава менеджмента и формированию преемственности в корпоративной политике общества.

Исполняющим обязанности заместителя гендиректора - директора по экономике и финансам ОАО "Дальсвязь" назначен Сергей ФРОЛОВ, занимающий должность советника гендиректора АО.