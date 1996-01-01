Прибыль будет выше

Как уже сообщал "ЗР", в декабре на внеочередном собрании акционеров ОАО "БАМР" были произведены знаковые перестановки - кресло генерального директора флагмана рыбной промышленности Приморья занял Сергей КОНОНЮК, а его предшественник Анатолий КОЛЕСНИЧЕНКО получил только что введенную должность президента компании.

Первое интервью в должности гендиректора Сергей Кононюк дал "ЗР".

- Сергей Дмитриевич, по итогам года Находкинская БАМР вошла в первую десятку рейтинга эффективности крупнейших компаний Дальнего Востока. А ведь немногим более двух лет назад компания находилась в предбанкротном состоянии. Достаточно вспомнить, что в декабре 2003 г. флот в Беринговом море, остановился: никто не хотел бункеровать суда без предоплаты. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить такой прорыв?

-После отмены аукционов, благодаря новой политике государства по распределению квот на пять лет и благодаря тому, что количество этих квот увеличилось, у БАМРа появилась возможность планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Это позволило осуществить мероприятия по снижению затрат и минимизации производства. Прежде всего, мы привели количество судов в соответствие полученному объему квот. Три из них были проданы как рабочие, а отслужившие свой век списаны на "гвозди".

Кроме того, были ликвидированы непрофильные и убыточные для компании активы и подразделения, не имеющие отношения к основной деятельности БАМРа - добыче и переработке рыбы и морепродуктов.

После анализа работы трехгодичной экспедиции в Мавритании мы вернули в Россию шесть БАТМов - самых молодых и сильных по классу. Два из них - "Капитан Масловец", который сейчас находится в Беринговоморской экспедиции, и "Николай Чепик", также вышедший в Берингово море, были модернизированы под выпуск филе. Кроме того, суда перешли на мазут, что позволило на 40% снизить затраты на топливо. Остальные без переоборудования были направлены на лов кальмара в северокурильскую экспедицию и вернулись, выбрав все квоты. Им предстоит капитальный ремонт с полной модернизацией технологического оборудования.

И еще одно важное направление. Мы не можем замыкаться только на добыче морепродуктов, необходимо увеличивать глубину переработки добываемого компанией сырья. Поэтому руководство планирует всерьез и масштабно заниматься береговой переработкой сырца, в первую очередь кальмара.

-Для компании, наверное, эти преобразования были довольно сложными?

- Все шаги по выводу предприятия из кризиса осуществляли высокопрофессиональные топ-менеджеры, люди авторитетные в рыбодобывающей отрасли. Огромную помощь новой команде оказал Анатолий Колесниченко, который сегодня является президентом компании. Его опыт продолжает оставаться бесценным. Кроме всего прочего, он активно занимается вопросами развития промысла кальмара в Японском море. Собственно, это было его идеей, которую поддержало новое руководство, приобретя в начале этого года специализированное судно - кальмаролов "Галмаги". Кроме того, БАМР издавна славится высоким профессионализмом своих рыбаков.

- Где и на чем работал флот БАМР в этом году и каковы итоги этой работы?

- Традиционные для нас объекты промысла - берингоморский минтай, охотоморская сельдь, северокурильский кальмар. Суда компании также добывают лемонему у берегов Японии и макрорус в районе Южных и Северных Курил. В Беринговом море работают обычно от 4 до 6 судов. С 16 мая и до конца года суда осваивают квоту в Беринговом море с переходом в Охотоморскую экспедицию, где лов с января по апрель. На добыче минтая, как правило, задействовано от 5 до 7 судов.

В этом году охотоморский минтай выбран на 100%, на сегодняшний день добыто на 6 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Мы также уверены, что полностью освоим квоту и на добыче сельди. В декабре мы торжественно встречали БАТМ "Илья Коновалов", завершивший путину.

В связи с тем, что БАМР лишился традиционного района добычи кальмара и терпуга в районе острова Симушир, расположенного в 12-мильной зоне, на освоение нового потребовалось достаточно много усилий. Но результаты есть: в этом году выбрали полностью квоту по терпугу, хотя в прошлом недобрали, поскольку если в прошлом выбрали из 5433 тонн лишь половину, то в этом году мы недобрали 165 тонн. Уверен, на следующий год освоим все, что положено. Просто надо на месяц раньше выходить на промысел.

Общая ежегодная квота для БАМРа - 155,818 тыс. тонн, сегодня мы добыли 148 тыс., есть надежда перейти рубеж в 150 тыс. тонн.

- Какие задачи ставит руководство БАМРа на будущий год?

- В первую очередь сохранить то, что сегодня имеет. Период динамических преобразований по реструктуризации компании, на мой взгляд, практически завершен. Наступило время говорить о перспективе. В наступающем 2006 г. будет завершена разработка долгосрочного, до 2020 г., плана развития компании. Его основные приоритеты - подготовка кадров, которая будет заключаться в омоложении плавсостава, и обновление флота.

Необходимо также думать над освоением новых рынков сбыта нашей продукции. Если до недавнего времени у БАМРа было два-три покупателя, то в настоящее время число их значительно увеличилось, что позволило продавать улов с максимальной выгодой.

Сегодня продукцию у БАМРа покупает, по меньшей мере, десяток фирм. До позапрошлого года практически все, что мы добывали, реализовывалось в России. Минтай, сельдь в настоящее время пользуются спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В прошлом году около 10% продукции ушло за рубеж. Активно на европейский рынок продвигаем кальмар. На днях в БАМРе побывали представители компании из Испании, проводили переговоры, дегустацию продукции. Это как раз и есть перспектива. Кроме того, мы были на выставке в Гуаньчжоу, где наши предложения вызвали интерес у представителей китайских и корейских фирм.

- Всех рыбаков волнует проблема старения флота.

- У нас есть перспективные программы по обновлению флота. Не только добывающего, поскольку остро стоит вопрос доставки продукции с моря на берег. Именно поэтому мы рассматриваем вопрос приобретения транспортного рефрижератора. А в перспективе - приобретение достаточно новых судов, которые будут соответствовать нашим требованиям.

Оценив состояние флота, который мы имеет на сегодняшний день, руководство компании приняло решение продлить срок эксплуатации судов типа РТМ. Суда действительно уникальны, за годы работы показали, что именно этот тип судна оптимален при добыче донных морепродуктов - кальмара, терпуга. Поэтому мы на сегодняшний день сделали реновацию двух судов, то есть выполнили работы в соответствии с требованиями регистра, который продлевает срок дальнейшей эксплуатации судов на 15 лет. Мощная замена корпуса судна, судовых механизмов, переоборудование производственных мощностей уже сейчас дало нам возможность реализовать выпускаемую здесь продукцию на рынках европейских стран.

Модернизация флота - это и списание отслуживших свой срок судов, эксплуатация которых экономически неоправданна. На перспективу на сегодняшний день пять судов становятся на класс, и три - на реновацию. Сейчас порядка девяти судов готовятся к экспедиции наступившего года.