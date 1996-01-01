Налогообложились

По уже сложившейся традиции "ЗР" знакомит своих читателей с изменениями в Налоговом кодексе РФ в предстоящем году. Сегодняшний обзор посвящен наиболее существенным новшествам, которые начнут действовать с 1 января будущего года. О нововведениях "ЗР" рассказали специалисты Управления Федеральной налоговой службы РФ по Приморскому краю.

Единый социальный налог

Федеральный закон от 21.07.2005 г. №93-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты РФ о выборах и референдумах и иные законодательные акты РФ" внес изменение в ст. 238 "Суммы, не подлежащие налогообложению единым социальным налогом НК РФ". Уточнен перечень не подлежащих налогообложению доходов, получаемых физическими лицами из различных фондов в случае выполнения работ, связанных с проведением избирательных кампаний и референдумов или в случае участия в избирательных кампаниях в качестве кандидатов на различные должности", - отметила Елена СКОПИНОВА, начальник отдела единого социального налога и налогообложения доходов физических лиц УФНС РФ по Приморскому краю.

Федеральный закон от 22.07.2005 г. за №117-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ" внес изменения в ст. 241 НК РФ "Ставки единого социального налога". По данному закону для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на территории такой зоны, установлена ставка ЕСН, зачисляемого в федеральный бюджет, в размере 14%.

Федеральным законом от 06.12.2005 № 158-ФЗ "О внесении изменений в статью 241 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" внесены изменения в пункт 1 статьи 241. Для организаций, производящих выплаты физлицам, снижена ставка ЕСН, зачисляемого в фонд социального страхования, с 3,2% до 2,9% и увеличена ставка ЕСН, зачисляемого в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, с 0,8% до 1,1%. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей снижена ставка ЕСН, зачисляемая в ФСС, с 2,2% до1,9% и увеличена ставка ЕСН, зачисляемого в ФОМС, с 0,8% до 1,1%.

Налог на доходы физических лиц

В п. 28 ст. 217 НК РФ внесены изменения, согласно которым с 2 тыс. до 4 тыс. руб. увеличен порог не подлежащих налогообложению доходов физлиц в виде стоимости подарков, призов, выигрышей, а также сумм материальный помощи, возмещения работодателем стоимости приобретенных медикаментов, назначенных лечащим врачом.

Закон от 01.07.2005 г. за №78-ФЗ отменяет налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. Также внесены изменения в главу №23 "Налог на доходы физических лиц", касающиеся обложения налогом доходов в денежной и натуральной формах, получаемых от физлиц в порядке наследования и дарения.

Отменяется налогообложение любого имущества, полученного в порядке наследования, но не дарения. Доходы же, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения только в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ. Доходы, полученные от других физлиц в порядке дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев, будут облагаться налогом по ставке 13%.

Также с 1 января 2006 г. расширен перечень расходов, которые согласно п. 3 ст. 214.1 НК РФ принимаются в уменьшение полученных доходов от реализации ценных бумаг. К таким расходам добавлен налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком до 1.01.2006 г. при получении в собственность ценных бумаг.

Пункт 33 дополнил ст. 217 НК РФ и освободил от налогов любую помощь в денежной и натуральной формах, полученную ветеранами и инвалидами ВОВ; вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ и войны с Японией; вдовами умерших инвалидов ВОВ; бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто; бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, в части, не превышающей 10 тыс. руб. за налоговый период.

Упрощенная система налогообложения

С 2006 г. согласно закону от 21.07.2005 г. №101-ФЗ, который дополнил гл. 26.2 НК РФ статьей 346.25.1, индивидуальные предприниматели, осуществляющие один из 58 видов деятельности, перечисленных в НК, вправе перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента. С применением патента смогут работать только те предприниматели, которые работают самостоятельно, не используя труд наемных работников, в том числе по гражданско-правовым договорам. Стоимость патента определяется путем умножения потенциально возможного к получению дохода, умноженного на налоговую ставку 6%. Размер потенциально возможного дохода по каждому виду деятельности определит закон субъекта РФ.

С начала 2006 г. вступил в силу закон Приморского края от 02.11.2005 г. №292-КЗ "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей в Приморском крае", который определил как размер возможного к получению дохода, так и дифференцирующие коэффициенты, зависящие от места ведения предпринимательской деятельности.

НДС

"С нового года вступило в силу множество изменений в порядке исчисления и уплат НДС. Большинство изменений существенно, - рассказала Ирина МАРКОВА, начальник отдела косвенных налогов УФНС по Приморскому краю. - Часть изменений вступит в силу с 2006 г., другая часть - с начала 2007 г. Мы коснемся лишь тех изменений, которые будут применяться в 2006 г.".

Так, изменятся условия для предоставления освобождения от уплаты НДС. Для получения освобождения (ст. 145 НК РФ) сумма выручки в последние три календарных месяца не должна превышать 2 млн руб. Аналогичный предел установлен в качестве условия для исчисления и уплаты НДС не ежемесячно, а ежеквартально (п. 6 ст. 174 НК РФ).

Дополнен перечень товаров, работ и услуг, реализация которых освобождена от налогообложения. Вновь введенный п.п. 24 п. 3 ст. 149 НК РФ предоставил право не исчислять НДС при реализации лома и отходов черных и цветных металлов. П.п. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ введено освобождение от уплаты НДС при передаче в рекламных целях товаров, работ и услуг при условии, что расходы на приобретение единицы товара не должны превышать 100 руб.

Изменения порядка налогообложения авансовых платежей коснулись экспортных авансов. В налоговую базу не будут включаться суммы оплаты, полученные в счет предстоящих поставок товаров, налогообложение которых производится по ставке 0% в соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ. Предприятия, у которых длительность производственного цикла составляет более шести месяцев, тоже освобождены от уплаты НДС с авансовых платежей.

Упрощен порядок подтверждения применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов для организаций, осуществляющих услуги по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортных грузов. Из перечня документов, предоставляемых для подтверждения налоговой ставки 0%, исключена таможенная декларация.

С будущего года для всех налогоплательщиков отменяется право выбора учетной политики для целей исчисления НДС. Моментом определения налоговой базы будет считаться наиболее ранняя из следующих дат (п. 1 ст. 167 НК РФ): день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав или день оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав. Отдельно устанавливаются особенности по моменту определения налоговой базы при передаче имущественных прав.

Механизм вычетов по НДС изменится и будет соответствовать методу начисления налога: без фактической оплаты налога поставщику по приобретаемым товарам, работам, услугам, имущественным правам (за исключением уплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ). Так, основными условиями для вычета НДС остаются наличие счета-фактуры и принятие товаров (работ, услуг) и имущественных прав к учету.

П. 5 ст. 161 НК РФ предусмотрел расширение списка лиц, признаваемых налоговыми агентами.

Изменился порядок вычетов НДС, предъявленного подрядными организациями по товарам, работам и услугам, приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ. Указанные суммы можно будет принимать к вычету не по мере постановки на учет готовых объектов, а в общем порядке, то есть вычет налога будет производиться по мере осуществления затрат.

Кроме того, НК РФ пополнился еще двумя статьями: ст. 162.1 определяет особенности налогообложения при реорганизации организаций, ст. 174.1 регулирует порядок исчисления и уплаты в бюджет НДС при совместной деятельности (по договорам простого товарищества) и доверительном управлении. Действие новых статей распространяется только на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 г.

Земельный налог

"С нового года вступит в действие глава 31 второй части НК "Земельный налог", которая в корне изменяет порядок исчисления земельного налога, а также уменьшает количество ранее существовавших льгот. Земельный налог будет исчисляться в процентном отношении от кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом налогообложения", - cообщил Александр ГОНОХОВ, начальник отдала ресурсных, имущественных и прочих налогов УФНС РФ по Приморскому краю.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях, и зон, используемых для сельскохозяйственного производства. Такая же процентная ставка будет применяться для земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или представленных для жилищного строительства, а также представленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. В отношении прочих земельных участков будет применяться налоговая ставка в размере 1,5%.

Транспортный налог

В закон Приморского края от 25.11.2005 г. №304-КЗ "О внесении изменений в закон Приморского края "Транспортный налог", который предусмотрел для налогоплательщиков-организаций отчетные периоды: I квартал, II квартал, III квартал, а также предоставление налоговых расчетов по авансовым платежам.

Налог на имущество юрлиц

С 2006 г. отменяются льготы в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых полностью или частично финансируется за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов, а также в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения (п. 6 и п. 7 ст. 381 "Налоговые льготы").

Кроме того, законом Приморского края от 25.11.2005 г. №301-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О налоге на имущество организаций" установлены следующие налоговые ставки: 0,5% - для имущества организаций в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры ЖКХ, содержание которого полностью или частично финансируется за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов; 0,1% - для имущества организаций в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, содержание которых финансируется за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов.

Алкоголь

Об изменениях в федеральном законе от 22.11.1995 г. №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" "ЗР" рассказала Людмила КУЗНЕЦОВА, заместитель начальника отдела УФНС РФ по Приморскому краю.

С начала 2006 г. в этот закон будут внесены поправки, которые существенно изменят требования к условиям производства и оборота алкогольной продукции.

В том числе:

- вводится единая государственная автоматизированная информационная система для государственного контроля за объемом производства и оборота алкогольной продукции.

- отменяется маркировка алкогольной продукции региональными специальными марками;

- отменены квоты на закупку этилового спирта;

- производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи) с содержанием этилового спирта более 15% от объема готовой продукции имеют право осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 млн руб.

- Производство водки вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал в размере не менее чем 50 млн руб.;

- отменено лицензирование деятельности по экспорту алкогольной продукции и импорту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Взамен этого с нового года экспорт и импорт этилового спирта и спиртосодержащей продукции смогут осуществлять организации, имеющие только лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кстати, с июля 2006 г. вступит в силу еще ряд поправок в указанный закон, о которых "ЗР" сообщит позже.