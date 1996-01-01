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На Камчатке процветает скрытая торговля квотами
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) обеспокоена тем, что третий год подряд квоты на вылов водных биоресурсов для прибрежного рыболовства Камчатской области получают предприятия, которые не в состоянии их освоить. Об этом говорится в письме президента ассоциации Александра РОДИНА на имя премьер-министра России Михаила ФРАДКОВА, текст которого ИА REGNUM предоставили в ВАРПЭ.
Как пишет Родин, в 2004 году администрация Камчатской области допустила грубейшие нарушения постановления правительства РФ от 20 ноября 2003 года № 704 и приказа Госкомрыболовства, Минэкономразвития и Минфина от 23 января 2004 года № 28/114, исключив при определении и закреплении долей квот вылова водных биоресурсов за пользователями Камчатской области по прибрежному рыболовству аукционные квоты. При этом, по мнению президента ВАРПЭ, более 30 предприятий получили доли незаконно, так как не имеют собственного флота и промысловой истории. При этом, подчеркивает Александр Родин, незаконность решения администрации Камчатской области признана многочисленными судебными решениями. Однако "администрация Камчатской области умышленно затягивает выполнение решений высших судебных органов".
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