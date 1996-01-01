www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.08 р. 100 JPY: 61 р.
EUR: 79.68 р. 10 CNY: 99.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Новый мегапроект Чубайса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС решил не ограничиваться возобновлением строительства Туруханской ГЭС в Эвенкии. Во время предрождественского визита Владимира ПУТИНА в Якутию главе государства был представлен новый мегапроект - строительство двух каскадов ГЭС на юге Якутии общей мощностью свыше 5 тыс. МВт.

Загвоздка, как всегда, в том, где взять свыше $8 млрд на строительство ГЭС, но ГидроОГК надеются на средства Инвестиционного фонда благодаря поддержке на самом высоком уровне.

Досье

Идея создания Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса (ЮЯГЭК) появилась еще в 80-е годы, но в связи с распадом СССР так и не была реализована. Предполагалось построить четыре ГЭС (две на реке Учур - Средне-Учурская и Учурская ГЭС, и две на реке Тимптон - Иджекская и Нижне-Тимптонская ГЭС). Мощность каскада на реке Тимптон по проекту должна составить 1310 МВт, на Учуре - 3700 МВт. Среднегодовая выработка - 6,3 млрд кВт-ч и 17,4 млрд кВт-ч соответственно. В настоящее время объем выработки электроэнергии в объединенной энергосистеме Дальнего Востока составляет около 30 млрд кВт-ч в год, выработка Бурейской ГЭС после выхода на проектную мощность в 2007 г. достигнет 7,2 млрд кВт-ч.

Начальник ГТО-1 "Гидропроект" Александр ЧЕРЯЧУКИН не отрицает, что эффективность проекта ЮЯГЭК зависит от экспорта электроэнергии в соседние страны. "Но для этого придется построить сотни километров сетей: только связь между каскадами потребует сооружения ЛЭП 500 кВ, протяженностью 400 км, - рассказал он RBC daily. - Кроме того, подача мощности в Японию может потребовать строительства линий до Сахалина и далее на Хоккайдо, протяженностью 1800 км". "Поэтому вряд ли можно ожидать, что планируемые мощности ГЭС будут востребованы полностью и не возникнет проблема "запертых мощностей", когда производство электроэнергии ограничивается дефицитом сетей", - считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий СААКЯН.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru