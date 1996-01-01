Новый мегапроект Чубайса

Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС решил не ограничиваться возобновлением строительства Туруханской ГЭС в Эвенкии. Во время предрождественского визита Владимира ПУТИНА в Якутию главе государства был представлен новый мегапроект - строительство двух каскадов ГЭС на юге Якутии общей мощностью свыше 5 тыс. МВт.

Загвоздка, как всегда, в том, где взять свыше $8 млрд на строительство ГЭС, но ГидроОГК надеются на средства Инвестиционного фонда благодаря поддержке на самом высоком уровне.

Досье Идея создания Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса (ЮЯГЭК) появилась еще в 80-е годы, но в связи с распадом СССР так и не была реализована. Предполагалось построить четыре ГЭС (две на реке Учур - Средне-Учурская и Учурская ГЭС, и две на реке Тимптон - Иджекская и Нижне-Тимптонская ГЭС). Мощность каскада на реке Тимптон по проекту должна составить 1310 МВт, на Учуре - 3700 МВт. Среднегодовая выработка - 6,3 млрд кВт-ч и 17,4 млрд кВт-ч соответственно. В настоящее время объем выработки электроэнергии в объединенной энергосистеме Дальнего Востока составляет около 30 млрд кВт-ч в год, выработка Бурейской ГЭС после выхода на проектную мощность в 2007 г. достигнет 7,2 млрд кВт-ч.

Начальник ГТО-1 "Гидропроект" Александр ЧЕРЯЧУКИН не отрицает, что эффективность проекта ЮЯГЭК зависит от экспорта электроэнергии в соседние страны. "Но для этого придется построить сотни километров сетей: только связь между каскадами потребует сооружения ЛЭП 500 кВ, протяженностью 400 км, - рассказал он RBC daily. - Кроме того, подача мощности в Японию может потребовать строительства линий до Сахалина и далее на Хоккайдо, протяженностью 1800 км". "Поэтому вряд ли можно ожидать, что планируемые мощности ГЭС будут востребованы полностью и не возникнет проблема "запертых мощностей", когда производство электроэнергии ограничивается дефицитом сетей", - считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий СААКЯН.