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Восточный нефтепровод начнут строить летом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году, как и в прошлом, одной из "горячих" тем остается проект нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". Необходимость строительства не оспаривается, но экологи требуют удалить стройку подальше от Байкала и из бухты Перевозная. Результаты государственной экологической экспертизы обещают огласить до конца января, но уже известно, что в апреле будут закончены все согласования, а строительство Восточного нефтепровода начнется летом 2006 г.

Об этом Президент РФ Владимир ПУТИН заявил 6 января на совещании по вопросам социально-экономического развития Якутии. Правда, речь пока идет о строительстве первого этапа - от Тайшета до Сковородино.Правда, когда стройка приблизится к Байкалу, ситуация может обостриться.

Правда, президент "Транснефти" Семен ВАЙНШТОК в интервью интернет-журналу "Нефть и капитал" заявил, что запланированы беспрецедентные меры обеспечения экологической безопасности. На участке вдоль Байкала (около 60 км) задвижки предусмотрены через каждые 5-6 км (в 6 раз чаще, чем предписано нормативами), и труба из специальной стали будет с большим запасом по толщине, а "умные вставки" обеспечат круглосуточный мониторинг, чтобы не допускать развития коррозии, образования микротрещин и т.п. Кроме того, предусмотрены круглосуточные посты, а все переходы под реками будут сделаны по технологии "труба в трубе". При таком проектном уровне аварии исключены на 100%, считает С. Вайншток. Тем не менее решено держать на прибайкальском участке аварийный поезд быстрого реагирования, бонопостановщики и спецфлот в Северобайкальске.

В сумме "экологическая составляющая" строительства прибайкальского участка ВСТО, по текущим оценкам, потребует дополнительно около 6 млрд руб инвестиций. Но удовлетворит ли все это "зеленых" - пока неясно.

Остается открытым и вопрос по нефтетерминалу в бухте Перевозная. В том же интервью С. Вайншток заявил, что недавно получена информация из Министерства природных ресурсов со ссылкой на Министерство обороны, что Перевозная - не оптимальный выбор. "Если эта информация подтвердится, "Транснефть" поищет другой вариант для размещения порта", - заявил он. График строительства это не нарушит. "По проекту разница в начале строительства линейной части нефтепровода и терминала составляет год, так что есть время для принятия решения", - отметил он. Как разъяснил "ЗР" один эксперт, за безопасную навигацию отвечает одно из подразделений Минобороны. По неофициальной информации, расчеты показали, что в районе Перевозной для танкеров 300-тысячников - не очень удобные условия: нужно на малой скорости делать два поворота, а места для маневров мало.

После этих высказываний главы "Транснефти" появились мнения ряда экспертов, что терминал построят скорее всего в Находке (в районе порта Восточного).

Об изменении маршрута высказывались министры Юрий ТРУТНЕВ, Игорь ЛЕВИТИН и Герман ГРЕФ. Тем не менее в ожидании результатов государственной экологической экспертизы "Транснефть" не торопится с проработкой альтернативных вариантов. Кроме того, чтобы в целом сделать проект более привлекательным, С. Вайншток предложил сократить экспорт сырой нефти на 50-60% и построить на конце трубы НПЗ, чтобы поставлять на мировой рынок готовую продукцию. По его словам, он обсуждал вопрос с губернатором Приморья и нашел поддержку, тем более, что краевые власти и сами об этом мечтают и даже ведут переговоры с инвесторами.

А вот какой комментарий дал "ЗР" эксперт, имеющий отношение к подготовке материалов ТЭО. По его убеждению, терминал будет построен в бухте Перевозной, так как это - самое идеальное место для строительства, а экологи в своих аргументах "передергивают факты". Он отметил, что маршрут нефтепровода специально проложен в технологическом коридоре железной дороги, в том числе в районе Байкала, чтобы нанести меньше ущерба дикой природе. Если менять маршрут, как раз придется углубляться в нетронутую тайгу. И тут возникает вопрос с энергообеспечением и другой необходимой инженерной инфраструктурой, которую придется создавать заново.

По его словам, все бухты, которые экологи предлагают вместо Перевозной, не имеют нужных глубин для приема танкеров 300-тысячников, но самая главная проблема - там сопки спускаются прямо к береговой полосе и нет ровных площадок, которые нужны для размещения нефтехранилищ, инфраструктуры для причала и нефтеперерабатывающего завода. И Находка поэтому тоже не подходит.

Так что, по его мнению, пока построят первую очередь нефтепровода, шум постепенно затихнет, и терминал построят, где и планировалось, - в бухте Перевозная.

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