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ДВМП подтвердило право владения комплексом зданий на Светланской
Дальневосточное морское пароходство не может арендовать помещения у самого себя, но именно это происходило на протяжении последних шести-семи лет. "Под влиянием заблуждения!" - утверждают в ДВМП. Что это так на самом деле, доказано и судом. Сначала - Фрунзенским районным г.Владивостока, который еще 10 декабря 2004 г. вынес решение по заявлению гр-на ЛОГИНОВА А.В. о признании незаконными действий государственных органов.
Оспаривались, в частности, действия Комитета по управлению госимуществом Приморского края (КУГИ ПК), включившего в состав федерального имущества нежилые помещения на ул. Алеутской, 13, 15а, 15-б. Здесь расположен главный офис пароходства.
С точки зрения КУГИ, все три здания являются объектами исторического и культурного наследия народов России, а потому не подлежат приватизации. Между тем документов, подтверждающих статус "памятников", суду представлено не было.
Зато имеются доказательства внесения спорных помещений в уставный капитал акционерного общества; и главное из них - план приватизации, узаконенный тем же комитетом в 1995 г., на основании чего Бюро технической инвентаризации г. Владивостока выдало тогда пароходству свидетельства о регистрации за ним прав на объекты недвижимости. Но спустя время об этом благополучно забыли. Иначе чем объяснить, что в 1999 г. КУГИ включил здания на Алеутской в реестр федерального имущества, а Дальневосточное морское пароходство взяло отчужденные помещения в 10-летнюю аренду? Заблуждение!
Очевидно, первым из-под влияния заблуждения вышел акционер ДВМП Логинов. Обратившись во Фрунзенский райсуд, он выиграл дело. Действия государственных органов признаны незаконными, спорные помещения предписано исключить из реестра федерального имущества, а записи о праве собственности на них Российской Федерации - аннулировать.
Когда 15 февраля 2005 г. судебный акт вступил в законную силу, пелена заблуждения спала и с глаз руководства транспортной компании. В Приморский арбитражный суд поступили три иска о признании недействительными договоров аренды с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ, Росимущество). "Если бы ОАО "ДВМП" не считало в тот период времени данный объект недвижимости памятником истории и культуры, находящимся в собственности Российской Федерации, то указанный договор аренды вообще не был бы заключен со стороны ОАО "ДВМП", - заявлял истец по поводу каждой сделки.
В соответствии с ч.1 ст. 177 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной. Так и случилось. Судья Виталий КУРИЛЕНКО, разбиравший спор, пришел к однозначному выводу о правомерности требований пароходства. Решениями от 3 июня 2005 г. иски ОАО "ДВМП" были удовлетворены в полном объеме.
Позиция теруправления Росимущества между тем оставалась непоколебимой: здания на Светланской - собственность государства, доводы о их приватизации пароходством безосновательны, а вступившее в силу решение Фрунзенского райсуда вообще не стоит принимать во внимание при рассмотрении данного спора.
Соответственно руководитель ведомства Игорь МЕЩЕРЯКОВ обжаловал "ошибочные" решения Приморского арбитражного суда, требуя пересмотра дела. Тщетно. Сначала апелляционная, а недавно и кассационная инстанции подтвердили законность судебных актов. Это значит, что Дальневосточное морское пароходство по праву владеет комплексом зданий на Светланской. Без заблуждений.
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