Конечный пункт нефтепровода из бухты Перевозная может быть перенесен

Судебное заседание по заявлению граждан и Фонда "Феникс" о признании незаконными действий администрации Хасанского муниципального района по организации и проведению общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", назначенное на 11 января, не состоялось. Судья, который должен был вести заседание, ушел на больничный по причине болезни ребенка.

По словам главы фонда "Феникс" Сергея БЕРЕЗНЮКА, участники суда, в том числе и представители "Транснефти", пришли в здание суда Ленинского района и увидели, что кабинет закрыт, хотя накануне вечером никаких уведомлений о том, что суд не состоится, к ним не поступало. И когда теперь он состоится, тоже неизвестно.

Поводом для обращения в суд явилось то, что представители "Феникса" и общественности считают недостоверным тот факт, что, как изложено в материалах ОАО "Транснефть" по строительству морского нефтеналивного терминала, в зимний период льда в Амурском заливе... почти не бывает. Это стало "одним из весомых доводов в предварительном выборе строительства морского терминала в бухте Перевозная с возможностью использования танкеров НЕЛЕДОВОГО КЛАССА", - говорится в пресс-релизе фонда "Феникс". Разработку правовой позиции по делу и представительство в суде осуществляют юристы Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации "Экодаль" из Хабаровска.

А глава "Транснефти" Семен ВАЙНШТОК в интервью журналу "Нефть и капитал" сказал о том, "окончательно ли решен вопрос с выбором бухты Перевозная в качестве места расположения терминала ВСТО" следующее: "Нет, этот вопрос не решен. Недавно мы получили информацию из МПР, которое, ссылаясь на Министерство обороны, заключает, что Перевозная не оптимальный выбор. "Транснефть" не борется с МПР за то, чтобы страна получила самое правильное решение по расположению нового порта. В конце концов, не так уж часто в России новые порты появляются. Мы полагаем, если информация МПР подтвердится, мы не будем драться за честь мундира и ставить под угрозу весь проект - порт будет перенесен. Будем искать другой вариант, и никакой проблемы в этом я не вижу. Кстати, согласно проекту разница в начале строительства линейной части и терминала составляет год. Так что у нас есть время для принятия решения..."

Похоже, шанс изменить местоположение нефтеналивного терминала в Приморье и тем самым сохранить дальневосточного леопарда, морские биоресурсы Амурского залива и рекреационный потенциал юго-восточного Приморья - вполне реальный.