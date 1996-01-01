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После 40 лет найти работу можно. Но сложно
Принято считать, что возраст, наряду с наличием постоянной регистрации, является одним из самых распространенных "непрофессиональных" ограничений при поиске работы. Однако недавнее исследование компании Begin Group показало, что лишь 3,5% российских работодателей ставят четкие возрастные рамки при подборе кандидатов и строго их придерживаются.
В опросе, проведенном на сайте www.hrm.ru, предназначенном для профессионалов кадрового дела, приняли участие более 300 респондентов. Специалистам и руководителям по персоналу, директорам компаний и подразделений был задан вопрос: "Насколько строго вы относитесь к возрасту соискателей при заполнении вакансий?". В результате выяснилось, что большинство опрошенных (78,5%) хотя и указывают возраст в требованиях к претендентам на вакансию, готовы закрыть глаза на некоторое несоответствие заданным параметрам, если человек подходит по другим критериям. А 18% вообще не придерживаются строгих требований относительно возраста кандидатов. А вот масштабные исследования британского Института по развитию персонала (CIPD) доказывают, что возрастные стереотипы в большинстве организаций все еще живы. Из 2682 менеджеров, принявших участие в опросе, 22% признали, что возраст кандидатов влияет на их решения в процессе подбора персонала. При этом 60% опрошенных заявили, что в свое время "неподходящий" возраст негативно отразился и на развитии их собственной карьеры: половина участников исследования пострадали от дискриминации на этапе подбора, а четверо из десяти уверены, что из-за "неправильного" количества прожитых лет потеряли возможность получить продвижение по службе. Как не трудно догадаться, наибольшие сложности испытывают люди очень молодые и уже пожилые: примерно равное количество респондентов не смогли в свое время получить работу из-за того, что были слишком молоды или, наоборот, старше, чем нужно.
В наиболее выигрышной позиции с точки зрения развития карьеры и продвижения по службе находятся люди в возрасте 30-39 лет. Вместе с тем, по данным авторов опроса, в настоящее время порядка 30% организаций не имеют жестких возрастных правил по уходу на пенсию. Это предполагает гибкий подход, где главными факторами выступят демографическая ситуация и персональные данные по каждому случаю в отдельности. Данный факт вполне согласуется с планами самих работников. Около 70% сотрудников компаний во всем мире хотели бы продолжать свою трудовую деятельность после наступления пенсионного возраста, если бы работодатель предоставил им возможность использовать гибкий график. Таковы результаты опросов, проведенных международным исследовательским агентством Mori и рекрутинговой компанией Manpower. Более того, больше половины участников опроса заявили, что при условии гибкого графика работы они вполне могли бы посвящать своим профессиональным обязанностям больше времени.
Исследователи выяснили, что заинтересованность в работе после наступления пенсии прямо пропорциональна возрасту сотрудников. Пик приходится на возрастную категорию "от 55 до 64 лет". В отчете также говорится, что больше всего потенциальных работающих пенсионеров в Израиле (84%), Турции (84%) и ЮАР (83%), а меньше всего - в Швеции (38%), Австрии (52%), Греции (52%) и Швейцарии (59%).
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