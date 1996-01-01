Предприятия Комсомольска соревнуются в организации новогоднего убранства

Городской конкурс на лучшую организацию новогоднего и рождественского обслуживания среди предприятий торговли, питания и бытового обслуживания стартовал в Комсомольске-на-Амуре. Организатором конкурса выступила администрация города.

Как сообщили "Восток-Медиа" в городском отделе торговли, участников оценят в нескольких номинациях: лучшее торговое предприятие, лучшее предприятие общественного питания, лучшее предприятие бытового обслуживания, лучший рынок. Основными критериями будут оригинальность оформления, новогодняя и рождественская реклама, проведение праздничных выставок-продаж, дегустаций, ярмарок, применение праздничных скидок, а также благоустройство прилегающей территории.