НПЗ раздора

Инвесткомпания Newport Capital Ltd., владеющая 1,5% акций ОАО "НК "Роснефть"-Комсомольский НПЗ", планирует обратиться с иском к ОАО "НК "Роснефть", если повторная оценка НПЗ не будет соответствовать его рыночной стоимости. Об этом журналистам сообщил директор Newport Capital Ltd. Александр САЛОМАХИН.

Как сообщает "AK&M", А. Саломахин, ссылаясь на неофициальные данные, опубликованные в газете "Ведомости", сказал, что Deloitte & Touche оценила Комсомольский НПЗ в $40 млн., что почти в 10 раз ниже, чем оценка аналогичного по мощности Туапсинского НПЗ, также принадлежащего Роснефти. Это уже вызвало падение котировок акций завода с $500 до $130-160.

Напомним, что Комсомольский НПЗ наряду с еще 11 "дочками" Роснефти включен в программу консолидации активов госкомпании в преддверии IPO. Планировалось, что Советы директоров Роснефти и ее "дочек" 9 ноября утвердят коэффициенты конвертации акций дочерних структур в акции материнской компании, однако решение принято не было, и сейчас проводится повторная оценка.

Александр Саломахин, ссылаясь на высказывание представителей "Роснефти" и госчиновников, сказал, что оценка активов Роснефти может быть завершена в декабре-январе следующего года. Соответственно, компания примет решение о начале судебных процедур, вероятно, в январе следующего года.

В настоящее время Newport Capital ведет переговоры с другими миноритариями Комсомольского НПЗ, как с российскими, так и зарубежными, о подаче совместного иска. Как отметил А. САЛОМАХИН, низкая оценка Комсомольского НПЗ связана с тем, что Роснефть регулярно продавала активы НПЗ на свой баланс по ценам, близким к остаточной стоимости, а потом передавала эти активы в аренду НПЗ. При этом сделки зачастую оплачиваются векселями Роснефти.

Так, в августе 2001 года заводом были проданы основные средства предприятия на 300 млн. руб., а затем сразу же взяты в аренду у Роснефти. В 2002 году Совет директоров Роснефти утвердил три сделки по продаже 29 резервуаров общим объемом 160 тыс. куб. м за 12,3 млн. руб., в то время как их рыночная стоимость составляет $15-20 млн. Данные сделки подлежат одобрению собрания акционеров, в которых согласно законодательству Роснефть не может участвовать как сторона сделки с заинтересованностью.

Роснефть обходила это препятствие, переводя до 20% акций Комсомольского НПЗ на баланс аффилированной компании "Промышленные системные инвесторы", а после проведения собрания акционеров возвращала акции НПЗ обратно на свой баланс. Формально "Промышленные системные инвесторы" не связаны с Роснефтью, что и позволяло госкомпании принимать решения в ущерб миноритарным акционерам НПЗ.А.Саломахин отметил, что с момента прихода Роснефти к управлению заводом в 2001 году выручка предприятия упала со $130 млн. до $58 млн. в 2004 году., прибыль - с $2,98 млн. до $0,43 млн. При этом количество перерабатываемой заводом нефти выросло с 3 млн. т до 5 млн. т в прошлом году.

Newport Capital - частная инвестиционная компания. По словам А.Саломахина, ее бенефициарами являются он сам и ряд российских и иностранных граждан. Помимо 1,5% акций Комсомольского НПЗ, Newport Capital принадлежит также "небольшой" пакет акций Татнефти.

По материалам ИА PrimaMedia.