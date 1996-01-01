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Как заставить сотрудников приходить на работу вовремя
Видеокамеры с таймерами, контроллеры, магнитные считыватели карт с индивидуальным номером, считыватели отпечатков пальцев... Чего только ни придумано, чтобы руководители могли всегда точно знать, сколько человек сегодня прибыло в офис с опозданием и сколько попробует уйти раньше, чем окончится рабочий день. Но практика показывает, что без обычного охранника любые современные системы учета рабочего времени могут давать сбой. Об этом пишет "Деловой Петербург".
Total control
Установив в офисе такую систему, как Keri Systems или Hirch Electronics, основное назначение которых - контроль доступа, можно автоматически иметь информацию обо всех прогулах и опозданиях каждого работника, так как учет рабочего времени является частью таких систем. Делается это при помощи так называемых проксимити-карт или магнитных брелоков с индивидуальным номером, которые нужно прикладывать к считывателям информации при входе в офис.
Но во избежание попадания в офис посторонних людей по украденным, утерянным и т. д. картам, одновременно с этими сложными механизмами в офисе потребуется система видеонаблюдения и несколько охранников, которые будут проверять, соответствует ли внешность владельца карты фотографии, хранящейся в базе данных под номером этой карты и отображаемой на мониторе. Программа учета и планирования рабочего времени, входящая в состав таких систем, позволяет быстро составлять отчеты о рабочих графиках с различной степенью детализации (по каждому сотруднику, группе, отделу, цеху и т. д.), а также табель учета рабочего времени.
Автоматизация "для галочки"
Менее надежный, но более дешевый способ быть в курсе, во сколько ваши работники выходят на работу и уходят с нее, - это установка при входе в офис одного контроллера с магнитным считывателем. Входя в офис, сотрудник прикладывает свою карту к считывателю, чтобы отметить время прихода. При этом, если система контроля доступа не установлена, турникет или замок открывается и без использования карты. Ничто не помешает сотруднику приложить сразу несколько карт "за себя и за того парня" или, отметив свое присутствие, снова на какое-то время выйти с территории предприятия. Выход из этой ситуации - все тот же вахтер или охранник, который будет подстраховывать автоматику.
Устройство таких контроллеров также способно накапливать информацию, и в конце месяца с их помощью можно составлять отчеты и табели учета рабочего времени для бухгалтерии. Хотя, конечно, их программа менее совершенна и не позволяет делать такие детальные отчеты с индивидуальным графиком для каждого сотрудника, как описано выше.
Проверенный способ
Если учет рабочего времени необходим вашей компании больше для того, чтобы сотрудники не слишком расслаблялись и сами стремились сократить число опозданий, стоит ограничиться охранником, отмечающим у входа время прихода сотрудников, и теми же самыми видеокамерами, установленными перед входом, информация с которых записывается на магнитофон. Сотрудники, поставленные в известность о том, что каждое их опоздание или преждевременный уход документально фиксируется и на бумаге, и на видеопленке, как правило, сами стараются соблюдать трудовую дисциплину. Видеокамеры также удержат работника охраны от необъективного проставления времени в зависимости от личного отношения к опоздавшим. Ну а составлять табель учета рабочего времени придется вручную.
Как выбрать
Как объясняют в компании "Армо-Петербург", сложные системы доступа с возможностью учета рабочего времени нужны далеко не всегда. И зависит это не столько от количества людей, работающих на предприятии, сколько от профиля его деятельности - скажем, если сотрудники работают в несколько смен и необходима строгая пунктуальность при выходе на работу, чтобы не простаивал конвейер.
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