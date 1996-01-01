Государство пытается застраховаться от НКО с помощью нового закона

Накануне Нового года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий деятельность некоммерческих организаций и общественных объединений. Представители НКО считают, что принятый законопроект серьезно осложнит их деятельность. По информации Управления Федеральной налоговой службы Хабаровского края, в крае в настоящий момент зарегистрировано 748 НКО. Что их ожидает?

После вступления закона в силу для представительств и филиалов иностранных НКО будет действовать общий уведомительный порядок регистрации в едином регистрирующем органе - Федеральной регистрационной службе. Кроме того, впредь НКО должны будут информировать отечественный уполномоченный орган о программе своей деятельности, об объемах полученных средств и о том, куда эти деньги были потрачены. Федеральная регистрационная служба, согласно документу, в случае необходимости сможет попросить налоговые органы, финансово-кредитные организации или правоохранительные органы проверить финансовую деятельность НКО. При несоответствии деятельности НКО заявленным целям, а также создании угрозы суверенитету, территориальной целостности и национальному единству страны оно может быть ликвидировано.

"Цель внесения изменений в законодательство очевидна, - прокомментировал законопроект директор НКО "Фонд поддержки малого предпринимательства "Каунтерпарт Бизнес Фонд" Алексей ШУМИЛОВ, - государство пытается "застраховать" себя от НКО, прямо или косвенно поддерживающих идею смены действующей власти, проще говоря, организаций экстремистского толка. Но, как это обычно бывает в России, пострадают от нововведений, скорее всего, нормальные эффективные НКО, деятельность которых приносит реальную пользу обществу и обеспечивает стабильность государству".

Он же привел пример из недавнего прошлого, касающийся ужесточения требований по получению сертификатов на освобождение от налогов средств иностранных грантов. По словам Алексея Шумилова, результатом этого нововведения стало то, что получить такой сертификат в Комиссии по иностранной технической помощи при правительстве сейчас практически невозможно. "Срок рассмотрения заявок растягивается на несколько лет. Как следствие, российские НКО своевременно не могут получить средства, выделенные правительствами иностранных государств на решение определенных социально-экономических проблем. Зато при Комиссии появилось несколько фирм, которые предлагают ускорить получение сертификата за несколько тысяч долларов", - сказал он. "Хочется верить, что исполнение нового закона не пойдет во вред некоммерческим организациям, успешно выполняющим свою социальную миссию и приносящим реальную помощь людям", - заметил Алексей Шумилов в конце разговора.