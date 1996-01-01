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"Владпресса" нацелилась на регион

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Лучшим распространителем периодических изданий России в 2005 г. была признана приморская компания "Владпресса". По итогам прошлого года она стала безоговорочным лидером по объему распространяемой через собственную сеть печатной продукции.

Однако на достигнутом компания останавливаться не собирается и в новый год входит с множеством новых планов и идей.

"Администрация Владивостока намерена привести в порядок остановочные комплексы города - всего их около 300. Так как по традиции газетные киоски, как правило, располагаются на остановках, то уже достигнута договоренность о том, что "Владпресса" примет в этом самое непосредственное участие, - сказал "ЗР" генеральный директор ООО "Владпресс" Павел ВИШНЯК.

Прошедший 2005 г. был для "Владпрессы" годом новых открытий. Например, компания, работавшая ранее лишь на Приморский край, значительно расширила свои сферы влияния. Теперь она поставляет печатную продукцию в собственную киосковую сеть в Амурской области и Хабаровском крае.

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