"Группа Альянс" включается в государственно-частное партнерство

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и входящее в структуру "Группы Альянс" ОАО "Находкинский нефтеналивной морской торговый порт" ("Нефтепорт") заключили соглашение по обеспечению предоставления государственных услуг в управлении государственным имуществом в Находкинском порту.

"Нефтепорт", который арендует федеральное государственное имущество, включающее акваторию порта и вспомогательный флот, в соответствии с подписанным соглашением оказывает услуги, направленные на: поддержание акватории Находкинского порта, включая его внутренний и внешний рейды, в состоянии, обеспечивающем проводку и перемещение судов, а также их пребывание на якорных стоянках; техническую эксплуатацию портовых сооружений и объектов; обеспечение проводки судов береговыми службами; надлежащее функционирование принадлежащих "Нефтепорту" оборудования и объектов, участвующих в обеспечении судоходства и пребывания судна в порту; развитие, содержание и ремонт нефтепирса; техническую эксплуатацию судов служебно-вспомогательного и рейдово-маневрового флота.

Как отмечает первый вице-президент "Группы Альянс" Сергей ЧИЖОВ, подписанное Росморречфлотом и "Нефтепортом" соглашение стало одним из первых примеров государственно-частного партнерства, которое призвано стать основным механизмом привлечения инвестиций в реализацию "Транспортной стратегии РФ на период до 2020 г.", разработанной Минтрансом России. "Группа Альянс" выражает уверенность в том, что опыт партнерства в Находке будет успешным.