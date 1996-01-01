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"Группа Альянс" включается в государственно-частное партнерство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и входящее в структуру "Группы Альянс" ОАО "Находкинский нефтеналивной морской торговый порт" ("Нефтепорт") заключили соглашение по обеспечению предоставления государственных услуг в управлении государственным имуществом в Находкинском порту.

"Нефтепорт", который арендует федеральное государственное имущество, включающее акваторию порта и вспомогательный флот, в соответствии с подписанным соглашением оказывает услуги, направленные на: поддержание акватории Находкинского порта, включая его внутренний и внешний рейды, в состоянии, обеспечивающем проводку и перемещение судов, а также их пребывание на якорных стоянках; техническую эксплуатацию портовых сооружений и объектов; обеспечение проводки судов береговыми службами; надлежащее функционирование принадлежащих "Нефтепорту" оборудования и объектов, участвующих в обеспечении судоходства и пребывания судна в порту; развитие, содержание и ремонт нефтепирса; техническую эксплуатацию судов служебно-вспомогательного и рейдово-маневрового флота.

Как отмечает первый вице-президент "Группы Альянс" Сергей ЧИЖОВ, подписанное Росморречфлотом и "Нефтепортом" соглашение стало одним из первых примеров государственно-частного партнерства, которое призвано стать основным механизмом привлечения инвестиций в реализацию "Транспортной стратегии РФ на период до 2020 г.", разработанной Минтрансом России. "Группа Альянс" выражает уверенность в том, что опыт партнерства в Находке будет успешным.

Досье

Российское ОАО "Группа Альянс" - многопрофильный холдинг, в структуру которого входят "Нефтяная компания "Альянс" (основные активы которой расположены на территории Дальнего Востока России, Украины, Киргизии) и "Альянс-Пром", который, в частности, является акционером ОАО "Владивосток Авиа" и выступает партнером администрации г. Хабаровска по совместному предприятию ОАО "Хабаровский аэропорт". Находкинский нефтепорт - крупнейший специализированный морской торговый порт на тихоокеанском побережье России. Введенная в эксплуатацию в 2003 г. бункеровочная нефтебаза имеет пропускную способностью 240 тыс. тонн в год, что позволяет осуществлять бункеровку судов по международному стандарту ISO 8217.
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