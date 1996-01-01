"Омертвление" подвижного состава

Об этом говорилось на селекторном совещании во Владивостокском отделении ДВЖД-филиала ОАО "РЖД" с участием вице-губернатора Приморья Виктора ГОРЧАКОВА.

Начальник Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги Валерий ТАРАБАРОВ доложил вице-губернатору края об обстановке, сложившейся на конец 2005 года: "Ситуацию на Владивостокском отделении дороги можно оценить как неудовлетворительную. Более тысячи вагонов в сутки теряют приморские железнодорожники от заданного норматива по выгрузке: 650 полувагонов и 660 цистерн в среднем в сутки не выгружается в приморских портах. Только на одной станции Находка-Восточная в сутки задерживается до 750 вагонов. Тем временем сегодня на промежуточных станциях отделения дороги в ожидании выгрузки простаивают 30 поездов".

В студию станции Владивостокского отделения дороги были приглашены руководители портов и смежных структур. В ходе совещания была озвучена основная причина "омертвления" подвижного состава ОАО "РЖД" и превращении его в склады на колесах - это недостаточная готовность смежников к работе в зимних условиях. Кроме того, действующее до конца 2005 года временное запрещение на погрузку в адрес портов Приморья негативно влияет как на экономику железной дороги, так и в целом края: нет прибыли у Владивостокского отделения дороги, нет и налоговых отчислений в бюджет Приморья.

Вице-губернатор Виктор Горчаков отметил, что объем грузоперевозок в 2005 году в Приморском крае снизился: по нефтепродуктам на 15% и по металлу на 12%, а общее снижение объема грузоперевозок составило около 6%. Обращаясь к грузополучателям, представитель исполнительной власти края заметил, что причиной неудовлетворительной выгрузки может быть либо снижение профессионализма, либо уменьшение ответственности, ведь накануне зимы на встречах с представителями администрации Приморского края все грузополучатели и смежники рапортовали о готовности к работе в зимний период.

Вторым важным вопросом совещания было планирование погрузо-разгрузочных работ в праздничные дни. Многие предприятия Приморья запланировали каникулы до 10 января 2006 года, а это значит, что железнодорожные станции и их перевалочные мощности будут простаивать. Грузопоток ожидается минимальный. Как отметил Валерий Тарабаров, предоплата за доставку груза, а также подачу и уборку вагонов на станциях еще не поступила на счета железнодорожников от большинства грузополучателей. Об этом сообщает также служба по связям с общественностью железной дороги.