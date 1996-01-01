Пока рыбаки в ожидании...

27 декабря во Владивостоке прошла пресс-конференция Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП). На ней лидеры общественного движения рыбаков заявили о том, что в следующем году они ждут от правительства не разговоров, а конкретных решений.

- Все позитивные изменения в рыбной отрасли были инициированы приморскими рыбаками и губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ, - заявил президент АРПП Дмитрий ГЛОТОВ. - Рыбаки сегодня выступают за то, чтобы законодательно утвердить обязательное декларирование рыбопродукции на берегу. Это позволит нанести по браконьерству удар. По нашим оценкам, Россия теряет на одном крабе более $1 млрд. Отсюда и экономическая зависимость российских рыбаков от поведения на рынке иностранных компаний, занимающихся переработкой рыбы и морепродуктов. Нужно быть не сырьевым придатком рынка АТР или Европы, а выходить на их рынки с готовой продукцией.