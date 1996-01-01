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Дед Мороз - торговли рост!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Наверное, нет во всем Владивостока человека, который бы не заметил присутствия на улицах города большого числа Дедов Морозов, призывающих купить ту или иную новинку бытовой или компьютерной техники. А чтобы их слова не становились пустым звуком, многие "дедушки" эти самые новинки несут в своих руках.

Подобные промо-акции заключают в себе глубокий смысл. По словам маркетологов, они существенно повышают уровень продаж, и причин тому несколько.

Во-первых, наличие определенного числа Морозов у любой торговой точки сразу привлекает к себе внимание потенциальных покупателей. "Если у входа в магазин стоит добрый старичок с ватной бородой, значит, там, внутри, меня ждет что-то интересное и приятное", - рассуждает покупатель. И тут же решает: "В этот магазин стоит зайти". Приобретет ли он там что-то или нет, уже не так важно, главное, чтобы покупатель запомнил этот магазин, и запомнил его с хорошей стороны.

Во-вторых, добрый сказочный персонаж Дедушка Мороз ассоциируется у покупателей с чем-то хорошим, и это восприятие, естественно, распространяется и на товар, который они предлагают людям. Причина скрывается на подсознательном уровне: еще с детства в каждом из нас существует стереотип о том, что Дед Мороз плохого не посоветует.

К тому же техника из рук Деда Мороза воспринимается не как дорогостоящая покупка, а как подарок, тем более что подавляющее большинство компаний снижает цены на свой товар в преддверии Нового года. При этом товар можно взять в кредит, а первый взнос внести уже в новом году. Как говорят покупатели, "создается практически полное ощущение того, что технику тебе дарят".

Подобный прием стимулирования потребительского спроса используется приморскими компаниями далеко не первый год. И невооруженным взглядом видно, что в этом году Дедов Морозов на улицах прибавилось. Следовательно, подобный маркетинговый ход себя оправдывает, и покупатель, как заколдованный, идет в магазин, чтобы уйти из него не с пустыми руками. Будем надеяться, что к следующему, 2007 г. число бородатых дедушек вновь увеличится, а подарки от них станут еще более приятными.

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