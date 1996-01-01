"Большая" рыбалка может принести большие неприятности

Минтаевая путина 2006 г. начнется с опозданием. Приказ об утверждении ОДУ еще не подписан председателем правительства Михаилом ФРАДКОВЫМ. Рыбаки уже высказали мнение, что задержка приведет к тому, что компании могут потерять около двух недель промыслового времени.

Успеть в срок

"Почему тянут с главным документом, рыбопромышленникам не совсем понятно, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Преображенской базы тралового флота (ПБТФ). - В прошлом году правительство успело подготовить документы к началу декабря".

Между тем в ожидании приказа рыбаки должны решить свои внутренние проблемы. Прежде всего им нужно подготовить внутреннюю документацию своих предприятий к тому, чтобы сразу после выхода ОДУ им начали выписывать разрешительные билеты. Для этого необходимо разобраться с долгами по налогам. У некоторых компаний с этим пока не все в порядке.

По данным налоговой инспекции, задолженности по налогам есть у многих, а два предприятия - "Дальрыба" и ПБТФ - имеют задолженность более 10 млн руб. Однако с требованием налоговиков рыбаки не совсем согласны. "Требуемая форма справки показывает задолженность на текущий момент. В реальности у любой компании есть задолженность в несколько тысяч рублей. И что, на этом основании компаниям не выписывать разрешительные билеты?" - недоумевает генеральный директор компании "Гессар" Виктор ВЕНЦЕЛЬ. - Мы считаем, что фискальный орган обязан в ближайшие дни изменить форму справок". Представители МНС с доводами согласились и пообещали, что скорректируют свои требования, чтобы разрешительные билеты были получены в срок.

Еще одним государственным органом, обязующимся сделать все, чтобы не допустить задержки путины, стало Управление Россельхознадзора по Приморскому краю. Выступая на заседании Приморского рыбохозяйственного совета, представитель Россельхознадзора Виктор АНИСИМОВ лично пообещал руководителю департамента рыбного хозяйства Игорю УЛЕЙСКОМУ и присутствующим руководителям рыбных компаний, что его специалисты будут работать в усиленном режиме все предновогодние дни, включая 31 декабря, а при необходимости выйдут на работу уже 3 января.

Норма на икру

Но это по большому счету проблемы, решаемые в рабочем порядке. Промысловые суда, болтаясь в море в ожидании рыболовных билетов, конечно, принесут своим компаниям незапланированные убытки, но не это страшит рыбаков. После того, как доли от ОДУ были закреплены, потеря даже двух недель промыслового времени не отразится на конечных результатах путины. Предприятия успеют выбрать выделенные им объемы к концу путины.

Досье Всего в 2006 г. квоты на вылов минтая в Охотском море имеют 47 пользователей Приморского края. Ориентировочно Приморью будет выделено 182 тыс. тонн. Для освоения выделенных объемов планируется выставить на промысел 4 рыбоперерабатывающих и 72 рыбодобывающих предприятия.

Основная рыбалка придется, как всегда, на последние месяцы путины. Рыбаки предпочитают ловить в основном икряной минтай. Так, по прогнозу ученых "ТИНРО-Центра", в январе будет добыто не более 8% от ОДУ, в феврале - 24%, в марте - 42%, в апреле 22%. Остаток квот компании перекинут на Берингово море или на другие путины, где минтай попадает в качестве прилова. Икряной минтай дает возможность рыбакам иметь хорошую прибыль, но с каждым годом зарабатывать на икре становиться все тяжелее.

"Путина 2005 г. показала, что компании своим поведением на рынке икры делают икорный бизнес все менее прибыльным, - рассказывает председатель правления компании "Моряк-рыболов" Денис КОНДРАТЮК. - В прошлом году рынок икры в Пусане был обрушен. Если в начале путины за 1 кг на аукционе давали $17, то в середине путины цена редко поднималась выше $7. Огромное количество икры, поступившее на рынок, не соотносится с тем количеством квот, которое есть у компаний".

Несоответствие выхода икры средним нормам - это прямое браконьерство. Суда в погоне за икрой вылавливают значительно больше сырца, чем указано в их промысловых билетах. У выловленной рыбы изымают икра, а тысячи тонн столь ценного минтая (цена тонны минтая - $1200) выкидывают обратно в воду. Получается, что действительный выход икры - около 3-5%, а по бумагам, предоставляемым капитанами траулеров, - 6-8%. Чтобы прекратить истребление запасов минтая и привлечь внимание широкой общественности, болеющие за отрасль руководители компаний давали указание своим капитанам снимать на видеокамеру, как за отдельными судами тянется шлейф выпотрошенной рыбы.

Однако если в предыдущие годы на подобные факты чиновники предпочитали закрывать глаза, то сегодня с этим мириться уже не будут. По словам Игоря Улейского, в правительстве обсуждают нормативы выхода икры.

У этой идеи есть как свои сторонники, так и ярые противники. Чиновникам проще всего принять нормативный акт и забыть об этом. Самые дальновидные руководители рыбодобывающих предприятий предупреждают о том, что этот шаг рыбакам на пользу не пойдет. Во-первых, ни одна рыбная страна в мире не апробировала такие технологии подсчета. Выход икры в каждой промысловой подзоне колеблется от размерного ряда, промысловых изобат, популяции добываемого минтая и множества других факторов. Просчитать их и вывести в среднеарифметическое число нельзя.

"Каждый год цифра будет меняться, в один реальный выход может быть 5%, в другой - 3%. Если цифра будет названа минимальная, то убытки компании будут нести ежегодно. Для того чтобы избежать браконьерства при промысле минтая, достаточно взвешивать улов. По такой схеме работают во многих странах. После выборки трала улов взвешивается, и при помощи специальных программ данные передаются в соответствующие инстанции. А что будет делать с уловом судно - уже головная боль владельцев компаний. Могут икру взять и всю рыбу выкинуть, а могут все переработать. Стоимость такого оборудования - около $70 тыс. Для компаний это не огромные деньги, и они их найдут без проблем", - утверждают в ТИНРО-Центре.

Квотный сепаратизм

А вот с квотами у приморских компаний относительная стабильность. Хотя точной цифры нет, но все приблизительно знают свои доли.

"Рассчитываем, что нам дадут не меньше 23 тыс. тонн. Флот уже в море, трудится на других объектах. Как только будут билеты, перейдут на минтай в Охотское море", - рассказал генеральный директор компании ОАО "ТУРНИФ" Александр РЯБЧЕНКО. Лидерами по квотам в Приморском крае являются БАМР, "Дальморепродукт", ТУРНИФ, "Ролиз" и "Интрарос".

Минтаевая путина длится 3 месяца, но реально отдельные компании могут выловить свои объемы за месяц. Вот и стараются компании прикупить себе дополнительные лимиты. Официально квоту купить нельзя, так как рынок вторичного механизма, разговоры о котором идут сразу после принятия 704-го постановления, законодательно не узаконен. Однако по договору у совместной деятельности освоить дополнительные ресурсы можно. В 2005 г. приморские предприятия отдали по таким договорам 8 тыс. тонн. Сколько тонн они взяли с других регионов, неизвестно.

Завуалированная продажа квот вызвала резкое недовольство в регионах. Как заявил на ПРХС Игорь Улейский, администрации Камчатки, Сахалина, Чукотки, Магадана в "приказном" порядке рекомендовали своим компаниям более не передавать квоты предприятиям других регионов. С точки зрения властей это позволит сохранить у себя налоговые отчисления, создать рабочие места, развить и укрепить местные рыбодобывающие предприятия. Приморье также вынуждено пойти на подобные меры.

Часть рыбопромышленников с этим не согласна, по их словам, если край пойдет по этому пути, то под угрозу попадают другие объекты промысла, на которые у приморских предприятий не очень большие квоты. Из 14 членов ПРХС 11 проголосовали за то, чтобы рекомендовать Россельхознадзору не выписывать рыболовные билеты на совместное использование минтаевых квот.