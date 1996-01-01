ТУРНИФ получил Лысака и "АТОН"

Смена прав собственности, произошедшая в одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморского края - ОАО "ТУРНИФ", нашла логичное продолжение. Компания получила новый совет директоров, в который вошел ее новый фактический владелец - депутат краевого Законодательного собрания Геннадий ЛЫСАК.

Как уже сообщал "ЗР", контрольный пакет акций "ТУРНИФа" (а если быть точнее, то 79,89%), фактическими владельцами которого являлись мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ и его первый зам Юрий АРСЕНТЬЕВ, был продан структурам, близким к Геннадию Лысаку, и представителям "московского" капитала.

Кто именно стал партнером Геннадия Лысака в этой "сделки года", долгое время оставалось неизвестным. Однако на минувшей неделе "ЗР" стало известно, что 19,99% акций "ТУРНИФа" приобретены одной из крупнейших инвестиционных компаний России - ИФК "АТОН". Остальные 60% были практически в равных долях переведены на малоизвестные компании - ООО "Литэй", ООО "Рыбпроминвест" и ООО "Партнер". Похоже, что именно в этой пропорции - 20% на 60% и были распределены акции "ТУРНИФа" между представителями "московского" капитала и приморскими предпринимателями.

Что касается руководства компании, то кроме Геннадия Лысака в совет директоров "ТУРНИФа" вошли еще четыре человека, в числе которых оказался и ее нынешний генеральный директор Александр РЯБЧЕНКО. Все позволяет говорить о том, что г-н Рябченко, тесно связанный с прежними акционерами "ТУРНИФа", сможет сохранить за собой руководящий пост, как минимум, до очередного собрания акционеров.

Причины, побудившие новых владельцев "ТУРНИФа" не менять руководство компании, хорошо понятны. Во-первых, они не имеют опыта управления рыбодобывающими предприятиями, деятельность которых зависит от целого ряда трудно предсказуемых факторов. Во-вторых, уже совсем скоро начнется минтаевая путина, которая является основным источником доходов "ТУРНИФа".

Именно после ее завершения и следует ожидать значительных перестановок в руководстве компании, а также реорганизации системы управления и, возможно, даже изменения структуры активов.