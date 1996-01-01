www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ТУРНИФ получил Лысака и "АТОН"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Смена прав собственности, произошедшая в одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморского края - ОАО "ТУРНИФ", нашла логичное продолжение. Компания получила новый совет директоров, в который вошел ее новый фактический владелец - депутат краевого Законодательного собрания Геннадий ЛЫСАК.

Как уже сообщал "ЗР", контрольный пакет акций "ТУРНИФа" (а если быть точнее, то 79,89%), фактическими владельцами которого являлись мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ и его первый зам Юрий АРСЕНТЬЕВ, был продан структурам, близким к Геннадию Лысаку, и представителям "московского" капитала.

Кто именно стал партнером Геннадия Лысака в этой "сделки года", долгое время оставалось неизвестным. Однако на минувшей неделе "ЗР" стало известно, что 19,99% акций "ТУРНИФа" приобретены одной из крупнейших инвестиционных компаний России - ИФК "АТОН". Остальные 60% были практически в равных долях переведены на малоизвестные компании - ООО "Литэй", ООО "Рыбпроминвест" и ООО "Партнер". Похоже, что именно в этой пропорции - 20% на 60% и были распределены акции "ТУРНИФа" между представителями "московского" капитала и приморскими предпринимателями.

Что касается руководства компании, то кроме Геннадия Лысака в совет директоров "ТУРНИФа" вошли еще четыре человека, в числе которых оказался и ее нынешний генеральный директор Александр РЯБЧЕНКО. Все позволяет говорить о том, что г-н Рябченко, тесно связанный с прежними акционерами "ТУРНИФа", сможет сохранить за собой руководящий пост, как минимум, до очередного собрания акционеров.

Причины, побудившие новых владельцев "ТУРНИФа" не менять руководство компании, хорошо понятны. Во-первых, они не имеют опыта управления рыбодобывающими предприятиями, деятельность которых зависит от целого ряда трудно предсказуемых факторов. Во-вторых, уже совсем скоро начнется минтаевая путина, которая является основным источником доходов "ТУРНИФа".

Именно после ее завершения и следует ожидать значительных перестановок в руководстве компании, а также реорганизации системы управления и, возможно, даже изменения структуры активов.

Досье

Согласно официальным данным, ОАО "ТУРНИФ" - третье по величине рыбодобывающая компания Приморского края. Выручка от реализации "ТУРНИФа" по итогам 2004 г. составляла 1,1 млрд руб., чистая прибыль - 12,95 млн руб., чистая рентабельность - 1,17%. Основное преимущество компании - наличие большого количества квот в расчете на 1 рыбопромысловое судно. По этому показателю "ТУРНИФ" является одним из лидеров в Дальневосточном бассейне.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru