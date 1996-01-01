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Не икрой единой
ОАО "Озерновский РКЗ-55" - старейшее рыбопромышленное предприятие Камчатки. Через три года оно отметит свой 80-й день рождения. Все эти годы завод по праву считается лидером рыбопромышленной отрасли полуострова. Предприятие специализируется на добыче и переработке рыбы. Имеет большой добывающий флот, сезонную базу, рыбоприемную пристань, холодильник, консервный, икорный, жиромучной цеха. Основные производственные мощности задействованы в круглогодичном режиме. В среднем завод выпускает 130 туб консервов в сутки.
Озерновский рыбоконсервный завод - крепкое, прежде всего, опытными квалифицированными кадрами и грамотным руководством предприятие, сумевшее выстоять в затяжной период кризиса экономики, пережить катаклизмы переходного времени и дефолты, сохранить репутацию надежного партнера. Сегодня оно успешно развивается: наращивает объемы производства, расширяет ассортимент продукции, запускает в работу новые производственные линии. Заводу есть чем гордиться, что демонстрировать. ОАО "Озерновский РКЗ-55" - лауреат многих представительных российских и международных выставок и конкурсов. Генеральный директор Озерновского рыбоконсервного завода Сергей БАРАБАНОВ справедливо считает, что рынок сегодня можно завоевать только конкурентоспособной продукцией, а качество товара - категория бизнеса.
На последней московской выставке-конкурсе "Всероссийская марка. "Знак качества XXI века", которая проходила с 8 по 11 ноября 2005 года в рамках международной выставки "Рыбпром-Экспо 2005", золотыми медалями награждена продукция ОАО "Озерновский РКЗ-55": консервы "Рагу из дальневосточных пород", "Фарш лососевый натуральный", рыба мороженая всех видов разделки, серебряной медалью отмечены консервы "Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла".
Это уже вторая серия наград конкурса "Всероссийская марка. "Знак качества XXI века". Первые были получены летом 2005 года, и уже сегодня консервы "Лососевые дальневосточные натуральные", "Икра лососевая зернистая баночная" и "Сайра тихоокеанская натуральная" с золотым знаком качества на этикетке можно найти в продаже. Как рассказал генеральный директор "Озерновского РКЗ-55" Сергей Барабанов, новые достижения еще раз подтвердили, что предприятие является лидером рыбоперерабатывающей отрасли Камчатки. Сегодня вся продукция компании отмечена высокими наградами. В преддверии 80-летнего юбилея, который Озерновский отметит в 2008 году, это очень важно. Следующий этап - получение паспорта предприятия высокого качества.
У предприятия ярко выраженная позиция и по всем социальным программам. Оно обеспечивает местное население постоянными рабочими местами - около 600 жителей поселка Озерновский трудоустроены на заводе. В лососевую путину количество работающих увеличивается в два раза. Огромную поддержку рыбоконсервный завод оказывает социально-экономической сфере рыбацкого поселка Озерновский. В этом году озерновские ребятишки отдыхали в отремонтированном оздоровительном лагере. Постоянно приобретаются компьютеры и учебники для школы, лекарства и оборудование для больницы, мебель и игрушки для детсада, оказывается помощь пожилым людям, многодетным семьям, детям из малообеспеченных семей. За свои средства предприятие полностью заменило в поселке водопровод и систему отопления, на большинстве жилых домов и объектах соцкультбыта вместо старых крыш появилась металлочерепица, обновлены фасады зданий, произведено их утепление. Восстанавливает РКЗ в поселке и подсобное хозяйство. Возвели современную ферму, завезли элитное дойное стадо коров и молодняк, решили вопрос с обеспечением дешевыми кормами.
Озерновцы уверены в том, что их завод стоял и будет стоять на качестве и экологической чистоте продукции, профессионализме и ответственности коллектива и менеджмента предприятия. Он в полной мере отвечает званию градообразующего сегодня и намерен нести его впредь. Ведь 80 лет - это еще не возраст.
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