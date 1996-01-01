Мелочь, а накладно

Предприниматель Сергей СЕДЫХ из Находки вошел в историю уже тем, что подвергся самому мизерному взысканию за всю практику Приморского арбитражного суда: 3 ноября 2005 года на него наложено взыскание в сумме 4 рубля 12 копеек по иску Пенсионного фонда. Это кажется символичным, но на следующий день Президент России подписал закон, который должен положить конец подобному умалению, в буквальном и переносном смыслах, арбитражного правосудия.

По новым правилам с 1 января 2006 г. решение о материальном наказании недобросовестных плательщиков принимают сами пенсионные и налоговые органы. Хотя у "самоуправства" есть четкие рамки: без суда можно взимать до 5 тыс. рублей штрафа с индивидуальных предпринимателей и до 50 тыс. - с организаций. Если взыскание больше - пожалуйте сразу в арбитраж!

Приморские служители Фемиды не скрывают радости: "Дождались!". Новый закон наконец-то освобождает судей из-под пресса малозначительных дел. Статистика тут красноречива: в общем объеме споров "копеечные" иски налоговой и ПФР занимают целых 45%! За 10 месяцев 2005 года подобных дел было 5 516. Умножим это число на 2 850 рублей (во столько в среднем обходится казне рассмотрение одного иска) - и получим миллионные затраты госбюджета на судебную "мелочевку". По словам председателя арбитражного суда Сергея ЧУМАКОВА, издержки не оправданы, поскольку в большинстве случаев спора никакого нет, и решения выносятся формально. Однако эти формальности обязательны, на них уходит масса времени и сил. Полный оборот судебной машины с выполнением всех предписанных процедур (уведомления сторон, предварительные слушания, судебное заседание, вынесение и рассылка решения) совершается месяца за три. А ведь бывают и сбои, переносы по уважительным причинам. Плюс апелляция, кассация. Так что тяжба о взыскании тех же 4 руб. 12 коп. могла практически затянуться на год и более. "Рассматривая бесконфликтные дела, наш суд превращается в придаток административных органов", - справедливо сетует главный приморский арбитр.

Хотя налоговым и пенсионным органам тоже не позавидуешь. Каждое дело, а их тысячи, независимо от цены иска, требует серьезного юридического сопровождения как минимум в течение 8-9 месяцев. Все это время бюджет недополучает налоги и платежи, ставшие предметом спора. Хуже того, страховые взносы не поступают вовремя на лицевые счета наемных работников, влияя на размер будущих пенсий. По информации Приморского отделения ПФР, счета 35 856 жителей края за 2004 год оказались по этой причине нулевыми. Еще больше граждан пострадало в результате недоплаты страховых взносов. Соответственно, тысячи "экономных" работодателей были привлечены к суду для принудительного взыскания недоимки и штрафных санкций.

Спасение облагаемых - дело рук самих облагаемых

Подобное происходит по всей стране, и ситуация, что называется, допекла. Об этом можно судить по стремительным темпам принятия Закона № 137-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов РФ в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных процедур урегулирования споров". Законопроект поступил в Госдуму из президентской администрации в сентябре 2005 года и уже к 21 октября без проблем прошел все три необходимых чтения. 26 октября его одобрил Совет Федерации, а еще через неделю - и сам глава государства.

Критические голоса, конечно, звучали. Главным образом в связи с "отменой" презумпции невиновности. Действительно, новый закон исключил из п. 6 ст. 108 первой части Налогового кодекса положение о том, что виновность налогоплательщика должна быть "установлена вступившим в законную силу решением суда". Теперь же для привлечения к ответственности достаточно административного решения, которое получит статус исполнительного документа. Вот это испугало многих предпринимателей. Что если инспекция примется сходу налагать взыскания, снимая деньги со счетов должников в бесспорном порядке? А потом бегай, бизнесмен, доказывай, что ты не верблюд или есть смягчающие вину обстоятельства!

Председатель Приморского арбитражного суда считает тревогу чрезмерной. Во-первых, бремя доказывания вины по-прежнему лежит на административном органе. Во-вторых, штрафы без уведомления плательщика взимать никто не собирается. Наконец, в-третьих, любой несогласный вправе обратиться с жалобой в вышестоящую инстанцию или суд, и тогда действие санкций приостанавливается. "Я уверен, что органы ФНС и Пенсионного фонда не будут подходить формально к проблемам граждан и предприятий, - говорит Сергей Чумаков. - Ведь в случае возникновения конфликта предстоит судебное разбирательство". Добавим: далеко не всегда с очевидным результатом. По статистике, примерно треть исков к предпринимателям отклоняется.

"Права налогоплательщика, работодателя новым законом не ущемляются, - вторит служителю Фемиды заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю Роза ВАЛЕЕВА. - Прежде чем будет принято решение о взыскании недоимки, пени, штрафа, работодателю направят уведомление о сумме образовавшейся задолженности. Назовут срок, в который эту сумму необходимо оплатить. Если требование не исполнено в добровольном порядке, только после этого выносится решение о привлечении к ответственности. Но и оно вступает в силу не сразу, поскольку дается время на обжалование. Так что у плательщиков есть все возможности защитить свои права либо в вышестоящей инстанции, либо в суде".

Но если налоговая и ПФР просто обязаны бежать в арбитраж при выявлении нарушений со стороны налогоплательщика, работодателя, даже если речь идет (шла!) о мизерных суммах, то для деловых людей обращение в суд - это вопрос доброй воли. Наверняка часть из них предпочтет вариант "не связываться" варианту "качать права". И чем меньше будет размер взыскания, тем, очевидно, ниже порог сопротивляемости организма действиям административных органов. Другими словами, кто-то заплатит назначенный штраф и не будучи виноватым. Это еще один довод противников нового закона. Что тут ответить - за свои права надо бороться! Спасение облагаемых - дело рук самих облагаемых.

Мне рассказали историю о предпринимательнице из Красноармейского района, которая добилась отмены санкций Пенсионного фонда. Сумма взыскания была меньше, чем стоил билет до Владивостока, но женщина все равно приезжала для участия в процессе. Видимо, законность и справедливость значили для нее больше потерянных денег.

Механизм обкатают в пути

Если с чем-то не согласен, спорь, доказывай! Механизм применения нового закона пока не обкатан, поэтому наверняка возникнут моменты, не прописанные детально в правовом акте. Это признают и чиновники, и судьи. Начальник юротдела Управления ФНС по Приморскому краю Ирина ЛЯЛЯКИНА ставит, к примеру, такой вопрос. Допустим, налоговый орган вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к налоговой ответственности в виде штрафа в сумме 4 тыс. рублей. Но что делать, если на момент выставления требования об уплате сей гражданин прекратил предпринимательскую деятельность? То есть, стал просто физическим лицом, на которое действие закона о совершенствовании административных процедур урегулирования споров не распространяется! "Ситуация неоднозначная, - рассуждает юрист Лялякина. - Видимо, в данном случае следует законодательно предусмотреть, что взыскание налоговой санкции должно производиться во внесудебном порядке вне зависимости от смены статуса лица".

То, что закон будет корректироваться с учетом практики его применения - нормально, утверждает арбитражный судья Ольга ХВАЛЬКО. Невозможно заранее предусмотреть все тонкости и нюансы. Ведь по сути, налоговые и пенсионные органы отрабатывают совершенно новую для себя процедуру. И ошибки, конфликты на этом пути, увы, неизбежны. Важно вовремя извлекать из них уроки. Есть предложение Сергея Чумакова - создать при заинтересованных структурах своего рода "конфликтные комиссии", в которые бы могли обращаться недовольные налогоплательщики или страхователи. Это поможет гасить возникающие споры на ранней стадии, не доводя их до суда. Надо равняться на Соединенные Штаты, где лишь 10% налоговых дел доходит до суда. "И у нас так должно быть. И будет!" - уверен Сергей Чумаков.

Оптимизм подкрепляется, кстати, расчетами Приморского отделения Пенсионного фонда. Замруководителя этой организации Роза Валеева привела такие цифры. За 9 месяцев 2005 года подано 7132 иска в категориях "до 5 тыс. руб." и "до 50 тыс. руб."), что составляет 75% от всех предъявленных отделением исков. В подавляющем большинстве случаев плательщики согласны с задолженностью и не оспаривают решения суда о взыскании с них недоимки. "Полагаем, что арбитражный суд будет разгружен именно на такой процент", - сделала прогноз г-жа Валеева. И далее: "Количество жалоб, подаваемых в арбитражный суд плательщиками страховых взносов на решения ПФР о взыскании с них недоимки, будет минимальным".

Если прогнозы оправдаются, то служители Фемиды смогут переключить внимание на решение действительно сложных споров, обеспечивая качество и доступность правосудия. Фискальные, пенсионные органы станут более оперативно пополнять и казну, и лицевые счета граждан. А предприниматели, соответственно, реже уклоняться от уплаты налогов. Как будет на самом деле - скоро узнаем.