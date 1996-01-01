"Полиметалл" продан во имя идеи

Известие о продаже группой "ИСТ" 100% акций "Полиметалла" новому собственнику - компании "Нафта Москва" - насторожило деловые и административные круги в Магаданской области. Что ожидать от новых собственников, не произойдут ли изменения в экономической политике предприятия? Кто-то увидел в сделке и подвох: если компания успешная, зачем тогда старый хозяин ее продал?

И действительно, было о чем задуматься. Вторая по объемам добычи золотодобывающая компания в России ОАО "МНПО "Полиметалл" объединяет четыре горнодобывающие и семь геологоразведочных компаний в нескольких субъектах Федерации - Бурятии, Хабаровском крае, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях. В ноябре прежний владелец - группа "ИСТ" - объявила о продаже 100% доли своих акций МНПО компания "Нафта Москва". Сделка оценивается приблизительно в $930 млн.

За последний год группа "ИСТ" избавилась практически от всех своих наиболее известных активов. Продажа Балтийского судостроительного завода, золотодобывающей компании "Полиметалл" и транспортного подразделения "Интертерминал", по оценкам аналитиков, позволила акционерам "ИСТа" заработать около $1 млрд.

Гендиректор группы "ИСТ" Александр НЕСИС так комментирует ее: "Это поиск идеи, создание плацдарма, команды, потом реализация идеи и продажа продукта. Мы считаем себя девелоперами в широком смысле этого слова, я не просто прихожу управлять текущим бизнес-процессом, а ищу идею, которая может качественно изменить стоимость актива".

Корреспондент ДК взял интервью у генерального директора ОАО "Полиметалл" УК" Виталия Натановича Несиса и его первого заместителя Игоря Владимировича ВЕНАТОВСКОГО о перспективах дальнейшей деятельности "Полиметалла" конкретно в Магаданской области.

- Чем, на ваш взгляд, может обернуться смена собственника такого крупного недропользователя для Магаданской области?

И. Венатовский: - Новые инвесторы связывают с "Полиметаллом" определенные надежды на дальнейшее развитие отрасли. Ведь ни для кого не секрет, что компания занимает первое место по добыче серебра в России, а это сырье имеет стратегическое значение. Поэтому такие компании не угасают самопроизвольно. Думаю, "Полиметаллу" и его инвестору "Нафта Москва" предстоит дальнейшее развитие. В этом смысле стоит говорить о вовлечении в освоение новых сырьевых запасов вокруг действующих объектов. Это всегда экономически целесообразно. В связи с этим и рассматриваем расширение производственной мощности месторождения "Серебро Магадана", нашего самого прибыльного предприятия. Сейчас занимаемся реконструкцией второго корпуса, чтобы сделать параллельную цепочку и выйти в перспективе на переработку полутора миллионов тонн руды в год.

- Насколько успешно работают другие ваши предприятия, например, в Хабаровском крае?

И. Венатовский: - Все они работают успешно, включая горно-металлургический комбинат "Хаканджинский", который эксплуатируется Охотской горно-геологической компанией. В этом году там проведена масштабная реконструкция фабрики, которая позволила фактически удвоить ее производственную мощность и выйти на переработку 500 тыс. т руды в год. Продолжаем вкладывать средства в восполнение и прирост минерально-сырьевой базы вокруг месторождения силами своего геологоразведочного предприятия. Думаю, что перспективы у Охотской ГГК замечательные.

- Было время, когда "Полиметалл" предпочитал отправлять сплав Доре на переработку за пределы области. Теперь она осуществляется на Колымском аффинажном заводе. Вы довольны партнерством с КАЗом?

В. Несис: - Мы всегда ставили задачу максимально загрузить производственные мощности завода. Когда в конце прошлого года КАЗ успешно завершил строительство второй очереди серебряного производства, мы постарались загрузить новые мощности завода. Наша стратегия - максимально перерабатывать металл Доре на территории Магаданской области и потом продавать серебро в Японию.

- Какие реалии нынешней экономической политики в стране вас, как руководителей крупной отечественной компании, заставляют крепко задуматься?

И. Венатовский: - Например, не совсем понятно, куда нас приведет новый закон о недрах. Внутренне я не до конца согласен с аукционной системой распределения лицензий. Сегодня она больше напоминает какие-то спекулятивные действия по распределению фонда недр. Выигрывает тот, кто больше заплатит. Магаданская область уже видела подобные примеры, когда приходили амбициозные компании, раздавали большие авансы. А потом дело заканчивалось отзывом лицензии. Несмотря на кажущуюся справедливость, аукционы на самом деле приносят довольно много вреда развитию минерально-сырьевой базы. "Полиметалл" доказал свою состоятельность как оператор месторождения. Каждую лицензию, которую получили, мы довели до логического конца: либо построили предприятие, либо убедились, что там нет запасов. И такую политику будем проводить в будущем.

- Какие факторы экономического риска вас настораживают в современной России?

В. Несис: - Фактор риска в современной России один - нехватка квалифицированного персонала. Кадров не хватает катастрофически, и не только в Магаданской области. Эти проблемы заострены и на, казалось бы, благополучном Урале. Помимо того, что не хватает ИТР, все острее мы начинаем ощущать дефицит квалифицированных рабочих. Если в последнее время у молодежи появился интерес к инженерным специальностям, то большого интереса к таким рабочим профессиям как сварщик, буровик, механизатор мы не видим. Среднее профессионально-техническое образование в разрухе. Я не знаю, кто будет работать на экскаваторах, буровых станках через десять лет.

- Может быть, проблема в недостаточной оплате труда?

В. Несис: - Возьмем простую ситуацию. Сейчас в Омсукчанском районе находится семь станков колонкового бурения. А кадрами укомплектовано три с половиной. Люди вообще ни на какую зарплату не приезжают. Специалистов нет. Можно, конечно, кого-то взять. Но ведь станок стоит $500-600 тысяч, и угрохать его можно двумя-тремя неправильными движениями. Тогда снаряд застревает на глубине несколько сот метров, и оттуда его уже ничем не достать.

- И как вы сейчас обходитесь? Приглашаете зарубежных специалистов?

В. Несис: - Зарубежных специалистов мы не приглашаем из принципа: я не вижу в этом смысла, хотя рынка рабочей силы в области никакого нет. Приглашаем из других регионов России. Постоянно учим людей. Хотя бывает и так: они у нас приходят на зарплату 12-15 тыс. руб., через полгода обучаются и начинают получать 20-25 тыс. Еще спустя несколько месяцев, когда они уже доходят до реальных денег, появляется человек с рудника им. Матросова (дочерняя компания ОАО "Полюс"), предлагает им 60 тыс., и они уходят.

И. Венатовский: - Для нас очень важен вопрос регулирования естественных монополий, потому что транспортировка по железной дороге, производство электроэнергии, нефтепродуктов в стране монополизированы.

В. Несис: - С нового года тариф на электроэнергию для промпредприятий повышается на 33,3%. При этом плановые и аварийные отключения на линии Оротукан - Омсукчан продолжаются. А каждое отключение - это потерянный металл, дополнительные затраты на запуск и восстановление пригодности оборудования. Ну ладно, нужно вам сети ремонтировать - повышайте тариф. Но покажите, что вы на эти деньги делаете? Покажите, куда идут эти инвестиции? Мы просили энергетиков пустить вторую, дублирующую линию Оротукан - Омсукчан. Если бы она была, мы за свои деньги готовы построить линию от Омсукчана до Лунного.

- Приход "Полиметалла" на омсукчанскую землю в свое время был знаковым событием. Но отечественных инвесторов в горнодобывающую отрасль могло бы быть гораздо больше. Что, на ваш взгляд, их сдерживает?

И. Венатовский: - Вернемся к периоду создания нашего предприятия. Компания "ИСТ" сумела привлечь инвестиции для развития отрасли, причем отечественные. Это только на последней стадии развития (2-3 года) в него стали вкладывать средства западных банков. Но таких компаний, как "ИСТ", которые могут привлекать деньги, все-таки мало.

В. Несис: - Главное заключается в организации, которая должна быть дееспособной. Ведь инвестиции в горнодобывающую отрасль - тяжелый труд с длительным сроком окупаемости. Для этого должна быть правильная бизнес-философия и терпимость к краткосрочным рискам, которые связаны с колебаниями цен на производимые драгметаллы. В других отраслях мы видим довольно большое количество проектов по добыче меди, железа, к примеру. Что касается золота и серебра, то здесь, я считаю, подкачала политика в области лицензирования. Если бы сейчас процесс выдачи лицензий на добычу и геологоразведку был более быстрым и объективным, мы бы еще что-нибудь строили. Наша компания сейчас в такой форме, что в состоянии строить новое предприятие на хорошем месторождении. Проблема в другом. Около полутора лет назад мы начали работать над получением лицензии на площадь, непосредственно примыкающую к Хаканджинскому месторождению. Однако до сих пор по объекту не объявлен аукцион, и этот процесс еще будет продолжаться как минимум месяцев девять. Подобные бюрократические барьеры отпугивают реальных инвесторов.

- Казалось бы, ваше производство охватывает все стадии: от проекта до готового продукта - серебра или золота. Но, по большому счету, драгметалл - это сырье. Нет ли у компании намерений производить из него, скажем, ювелирные изделия?

В. Несис: - Нет. Как говорится, пусть пироги печет пирожник. В мире почти нет примеров, когда производители металла занимались бы ювелиркой. Еще Карл МАРКС писал, что производительность труда зависит от его эффективного разделения. В производстве ювелирных изделий мы не специалисты. Это совершенно иные технологии. Мы не производители предметов роскоши, мы металлурги.

И. Венатовский: - Развивая тему разделения труда и специализации, добавлю: мы в ЗАО "Серебро Магадана" и "Серебро Территории" довольно много направлений отдали на аутсортинг. Чтобы каждым их видом занимались специализированные организации. Если бы в Магаданской области развивались специализированные предприятия по буровзрывным, ремонтным и другим работам, это было бы благом. Чем держать на месторождении "Лунное" слесарей, токарей и т. п., лучше вызвать спецбригаду, которая быстро заменит вышедший из строя агрегат, и работа продолжится. Вот один из возможных путей развития региона: не создавать самодостаточные предприятия, которые сами даже хлеб выпекают, а делать ставку на узкопрофильные. Сейчас весь мир так работает. Бывая за рубежом, видели, как там все это устроено. Везде узловая замена и ремонт производятся на специализированном предприятии, которое обслуживает некий куст горнодобывающих компаний. Для Магаданской области это актуально. В отрасли работают сотни "БелАЗов", различные виды импортной техники. А как до ремонта дойдет, за все отдувается один модуль машин с шестью слесарями.

- Часто ли вам приходится перемещаться по стране?

В. Несис: - Мы регулярно посещаем все предприятия. Раз в квартал - облет. Это неотъемлемый элемент управления предприятием.

- Виталий Натанович, не жалеете, что в свое время ушли из консалтингового сектора экономики в реальный?

- Нет, я сделал правильный выбор. Здесь работа интереснее, благодарнее, можно в живую видеть результаты своих усилий.