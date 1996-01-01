Лицо эффективного бизнеса

В нынешнем году ИК "Золотой Рог" в третий раз составляет рейтинг эффективности крупнейших компаний Дальнего Востока. Изначально он был задуман как смелый и ни к чему не обязывающий эксперимент. Однако постепенно стал востребованным и актуальным инструментом оценки эффективности бизнеса.

Методика рейтинга была разработана в 2003 г. рабочей группой, состоявшей из специалистов Регионального отделения ФСФО в ДВФО, признанного лидера на региональном рынке аудиторских услуг ОАО "Дальаудит", одной из крупнейших компаний-оценщиков НП "Профессионал", администраций Приморского и Хабаровского краев, Агентства по привлечению инвестиций Сахалинской области и ИК "Золотой Рог", и уже получила проверку временем. Достаточно сказать, что многие и региональные, и федеральные источники не раз ссылались на рейтинг, активно используя его в своих информационных и аналитических материалах.

Эта выдержанная временем проверка сегодня уже сама по себе ко многому обязывает. Прежде всего к подведению неких промежуточных итогов, позволяющих проанализировать, каким образом менялись качественный и количественный составы рейтинга, а вместе с ним и лицо эффективного дальневосточного бизнеса.

На первый взгляд может показаться, что сделать это просто. Компании-лидеры ДВ экономики хорошо известны - их имена всегда на слуху, а достижения знакомы и специалистам, и большинству интересующихся экономикой людей.

Однако публичность и эффективность бизнеса - это "две большие разницы". Особенно на Дальнем Востоке России, где уже давно ставшая привычной фраза "деньги любят тишину" по-прежнему сохраняет свою актуальность. Более того, нельзя не замечать, что буквально за один год то самое лицо эффективного дальневосточного бизнеса претерпело значительные изменения. Недаром в первой десятке самых эффективных компаний ДВ (TOP-10) по итогам 2004 г. оказалось сразу семь новых компаний, причем шесть из них никогда прежде не попадали даже в TOP-50: "АЛРОСА-Нюрба", "Даль Телеком Интернэшнл", "Находкинская база активного морского рыболовства", "Серебро Магадана", "Сахалин-Шельф-Сервис", "Гидрострой".

Компанию им в TOP-10 составил "Восточный Порт", который в нашем первом рейтинге эффективности (2002 г.), занимал 2-е место, а в прошлом - 13-е.

Лишь три места в первой десятке самых эффективных компаний Дальнего Востока досталось прошлогодним лидерам рейтинга: "Новой телефонной компании", имеющей лучший результат по сумме трех лет (первое, третье и пятое места), Артели старателей "Амур", прочно обосновавшейся на седьмом месте во всех трех рейтингах, и Дальневосточному морскому пароходству, которое в кратчайшие сроки смогло сделать колоссальный прорыв вперед, сменив 74-е место по итогам 2002 г. на прочные позиции в первой десятке.

Главной неожиданностью нынешнего рейтинга стало появление в числе лидеров двух рыбопромышленных компаний: ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" и ЗАО "Гидрострой", которые еще несколько лет назад, как большинство предприятий рыбной отрасли ДВ, находились в сложном финансово-экономическом положении. И вот теперь они смогли попасть в первую десятку.

Примеры этих компаний, особенно НБАМР, занявшей в рейтинге эффективности четвертое место, важны по нескольким причинам.

Во-первых, они достаточно наглядно, без всякой отраслевой привязки показывают, что значит эффективное управление в масштабах конкретных компаний. Во-вторых, являются своего рода предвестниками развития всей рыбной промышленности Дальнего Востока, представители которой сегодня - одни из основных кандидатов на попадание в будущие рейтинги.

Иными словами, можно ожидать, что монополия трех ключевых отраслей (промышленности драгметаллов и алмазов, транспорта и связи), долгое время оккупирующих первые строчки рейтинга самых эффективных компаний Дальнего Востока, будет постепенно разрушена. Однако это в будущем. Пока же по сравнительной эффективности представители этих трех отраслей экономики конкурируют лишь между собой. В 2004 г. наибольших успехов в этом направлении добились компании, представляющие промышленность драгметаллов и алмазов, что, как уже было отмечено, связано с благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка. Отчасти благодаря этому им удалось резко увеличить свое присутствие в числе наиболее эффективных компаний ДВ. Из первых 25 мест на их долю пришлось семь, тогда как год назад их было всего четыре.

Не менее удачным 2004 г. оказался и для телекоммуникационных компаний, предоставляющих различные по характеру услуги связи. Из всё тех же первых 25 мест рейтинга они смогли занять шесть. А вот компании, представляющие транспортный сектор, которые, как казалось еще два года назад, еще долго будут лидировать в рейтинге эффективности, заметно сдали свои позиции. Если по итогам 2002 и 2003 гг. каждая третья компания в TOP-25 была представлена транспортным сектором, то сегодня их только три. Почин Восточного порта и ДВМП, надолго обосновавшихся в первой десятке, в 2004 г. смогло поддержать лишь ЗАО "Восточный международный контейнерный сервис", которое еще совсем недавно входило в состав Восточного порта.

Причины этого понятны. Во-первых, нужно отметить, что потенциал роста целого ряда транспортных компаний Дальнего Востока практически исчерпан. Для дальнейшего развития им необходимо осваивать новые амбициозные проекты либо начать серьезную борьбу с сокращением издержек. Во-вторых, дает о себе знать принадлежность многих из них, особенно портов, к вертикально интегрированным структурам общероссийских холдингов, в которых им отводится роль не центров прибыли, а логистических узлов по оптимизации транспортных расходов.

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