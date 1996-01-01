Борьба за алмазы

Одно из самых громких событий 2005 года, которое "ДК", конечно, не мог обойти вниманием, связано с судьбой российского алмазного монополиста - АК "АЛРОСА". Настоящей сенсацией конца года стало появление протокола "О защите государственной собственности в алмазно-бриллиантовом комплексе Республики Саха (Якутия)". По сути, этот документ дал старт процессу федерализации алмазодобывающей компании, который всячески тормозился более четырех лет.

С тех пор как в феврале 1992 г. президент Борис ЕЛЬЦИН своим указом № 158с "Об образовании акционерной компании "Алмазы России" распорядился преобразовать таким образом советское предприятие "Якуталмаз", борьба между федеральной властью и руководством Республики Саха (Якутия) за доли собственности в новой компании не утихает. Первые годы она сдерживалась влиянием первого Президента РФ, у которого сложились добрые отношения с бывшим президентом Якутии Михаилом НИКОЛАЕВЫМ. С приходом к власти команды Владимира ПУТИНА сложившийся расклад участия в ЗАО "АЛРОСА" перестал устраивать федеральный центр. Толчок борьбы за увеличение доли собственности РФ в алмазном монополисте дало президентское поручение от 8 апреля 2001 года № Пр-642 "О защите государственной собственности в алмазно-бриллиантовом комплексе Республики Саха (Якутия) и возвращении федеральной собственности в уставном капитале АК "АЛРОСА".

Досье Состав и доли акционеров ЗАО "АЛРОСА": Росимущество - 32% акций, Министерство по управлению имуществом республики Саха (Якутия) - 32% акций, трудовой коллектив компании - 23%, Фонд социальных гарантий военнослужащих - 5% и 8% акций - собственность восьми улусов (районов) Якутии, на территории которых ведется добыча алмазов.

Наряду с "Газпромом" и "Роснефтью" "АЛРОСА" пополнила списки компаний, в которых, по мнению центра, присутствие государства в уставном капитале должно быть доведено до полного контроля. В случае с "АЛРОСА" речь идет о 50% + 1 акция. Логика современных управленцев такова: "сегодня, когда Россия благодаря конъюнктуре может иметь максимальный доход с нефти, газа и алмазов, все должно быть под контролем государства".

Весь прошедший год в Якутске не прекращались акции протеста против федерализации алмазной компании. Лозунги "Руки прочь от "АЛРОСА"!" в политическом контексте приобрели чуть ли не сепаратистский окрас. Центр на эти митинги никак не отреагировал. Вернее, внешне реакции не проявил. Зато началась активная подковерная игра, скрытая от широкой публики.

Кадры решают

В прошлом году событий корпоративной и государственной важности, связанных с "АЛРОСА", было предостаточно. Начались они накануне прошлого нового года со смены руководства компании. 16 декабря 2004 года на пост президента "АЛРОСА" был назначен Александр НИЧИПОРУК. Весь прошлый год за ним в республике пристально наблюдали: в Мирном - алмазодобытчики - "что за хозяин пришел?", а в доме якутского правительства -"что за фигура?". На самом деле изначально было ясно, чью сторону поддерживает новый руководитель, так как его назначение инициировал федеральный центр. Министр финансов Алексей КУДРИН, возглавляющий наблюдательный совет "АЛРОСА", лично курировал назначение Ничипорука на должность президента компании.

Досье Сорокавосьмилетний Александр Ничипорук стал девятым президентом АК "АЛРОСА". В деловых кругах он известен как сильный экономист и финансовый аналитик. Прежде работал в коллегии Минфина, профильных институтах, защитил кандидатскую на тему кредитно-финансовых отношений. В отличие от своих предшественников, добычу алмазов видит, прежде всего, как управленец-экономист, нежели технарь-производственник.

У президента Якутии Вячеслава ШТЫРОВА, ранее возглавлявшего "АЛРОСА", еще до президентства был разработан свой план диверсификации компании. Тогда алмазного монополиста интересовало буквально все - от инвестиций в малый бизнес до создания авиапредприятий. Его интерес слегка урезонила Счетная палата России, порекомендовав не увлекаться созданием непрофильных активов. Тем не менее план был и подразумевал конкретные шаги по созданию крупнейшей на Дальнем Востоке и в Сибири горнодобывающей компании.

По старой номенклатурной традиции каждый новый руководитель хоть и метет по-новому, но преемственность сохранять обязан. Неожиданно на июльской сессии парламента А. Ничипорук проявил рвение в вопросах сохранения корпоративных традиций. И сделал заявление, что "АЛРОСА" готова инвестировать в добычу нефти и газа на Талаканском и Чаяндинском месторождениях. Но реакция парламентариев и правительства республики оказалась однозначной - новому руководству было рекомендовано сосредоточиться на добыче алмазов.

Объемы уменьшаются - прибыль растет

Сегодня эксперты говорят: алмазная компания показывает хорошие результаты, прежде всего благодаря исключительно благоприятной конъюнктуре мировых цен на алмазы. Менеджеров в московском офисе компании это вполне устраивает. Но старая гвардия алмазников тревожится по другому поводу - физический объем добычи падает. Компания находится на высоте финансовых показателей, как ребенок на качелях: если обвалятся цены и не будет объема добычи - все рухнет. В этом смысле равновесие должно стать единственно правильным решением с точки зрения менеджеров старой закалки. Технологически компания уходит с открытого способа добычи. Уже сейчас эксперты предполагают, что и строительство подземных рудников, и добыча алмазов таким способом повлекут значительное увеличение себестоимости. А истощение главных площадок - в Мирном, Удачном и Айхале - ставит компанию перед необходимостью вложения дополнительных средств в геологоразведку.

Досье По прогнозам экспертов, "АЛРОСА" реализовала в 2005 г. алмазов на $2,8 млрд и получит рекордную для себя прибыль - более $500 млн.

Вести с полей

Сегодня в Якутии активно обсуждается протокол заседания от 8 ноября, где присутствовали министр экономического развития и торговли Г. ГРЕФ, А. КУДРИН, В. Штыров, а также ряд ответственных должностных лиц Правительства РФ. Протокол носит многозначительное название - "О защите государственной собственности в алмазно-бриллиантовом комплексе Республики Саха (Якутия)" и содержит ряд поручений Росимуществу, Республике Саха, АК "АЛРОСА".(Его полный текст недавно опубликовал якутский сайт www.vipyakutia.ru.)

В частности, Росимущество совместно с Правительством Республики Саха (Якутия), Минэкономразвития и ЗАО "АК "АЛРОСА" должны были до 1 декабря 2005 года провести анализ состава собственности прародителя "АЛРОСА" - НПО "Якуталмаз" в целях определения перечня имущества, которое может быть передано РФ для внесения ею в уставный капитал "АЛРОСА" в качестве вклада в порядке оплаты дополнительных акций. Также - для определения перечня имущества, которое может быть внесено в качестве такого вклада Республикой Саха (Якутия). И имущества, которое не подлежит приватизации.

В свою очередь, Республика Саха (Якутия) совместно с "АЛРОСА" должны обеспечить до 1 февраля 2006 года проведение оценки имущества бывшего "Якуталмаза", которое может быть внесено в уставный капитал АК "АЛРОСА".

АК "АЛРОСА" же должна провести самооценку компании и представить в возможно короткие сроки отчет для экспертизы в Росимущество, правительство Якутии и Минэкономразвития РФ.

Департаменту имущественных и земельных отношений, экономики природопользования необходимо исключить из прогнозного плана приватизации федерального имущества активы, которые могут быть внесены в уставный капитал АК "АЛРОСА", а также приостановить объявленные торги по продаже этого имущества.Таким образом, документ фактически протоколирует выпуск допэмиссии акций алмазного монополиста в пользу РФ.

Напомним, что один из вариантов предполагал увеличение федеральной доли в "АЛРОСА" за счет внесения в ее капитал акций ряда профильных госпредприятий. Речь идет о 100% акций ПО "Кристалл" (Смоленск), 100% акций ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Кристалл", 52,3% акций ОАО "Алмазный мир", 100% акций ОАО "Приокский завод цветных металлов" и 0,32% акций ОАО "Вилюйская ГЭС-3". Предполагалось, что Якутия в свою очередь ради сохранения паритета внесет 75% минус одна акция "Якутугля", 34,6% акций "Эльгаугля" и 10% акций "АЛРОСА-Нюрба".

Другой, альтернативный, вариант предполагал передачу из республиканской в федеральную собственность имущества, ранее принадлежавшего ПНО "Якуталмаз", на мощностях которого в начале 90-х была создана "АЛРОСА". Впоследствии эти активы предлагалось внести в уставный капитал последней в качестве оплаты доли России. Судя по протоколу, для федерализации "АЛРОСА" могут быть использованы оба варианта.

Кстати, в упомянутом протоколе содержится и достаточно зловещий пункт о том, что решение вопроса о восстановлении имущественных прав РФ на имущество бывшего ПНО "Якуталмаз" возможно в судебном порядке.

О перспективах судебного порядка

О том, что, если стороны - Правительство РФ и руководство Республики Саха(Якутия) - не придут к взаимному согласию, Российская Федерация вынуждена будет отстаивать свои права на имущество, переданное Якутии на основании Соглашения о разграничении государственной собственности между РФ и РС(Я) от 25 ноября 1992 года, а также акции ЗАО "АК "АЛРОСА", которые в соответствии с Указом Президента РФ от 19 февраля 1992 г. N158c должны быть переданы РК "Алданзолото", и части акций, переданных в собственность восьми улусов, в суде, в своих письмах на имя Президента и Председателя Правительства РФ сообщал замминистра Минэкономразвития Андрей ШАРОНОВ.

В начале прошлого лета подробные аргументы неправедных действий РС(Я) при распределении акций в ЗАО "АК "АЛРОСА" г-н Шаронов изложил и в официальном письме на имя президента республики Вячеслава Штырова. В частности, он указывал на то, что по инициативе руководства республики в нарушение Указа Президента РФ от 19 февраля "Об образовании акционерной компании "Алмазы России" в состав компании были включены администрации восьми улусов и исключена РК "Алданзолото", в результате чего доля Правительства РФ снизилась на 3%, трудовых коллективов - на 2%, а доля республики - выросла на 5%.

Министерский чиновник утверждает также, что в соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР "О разграничении государственной собственности в РФ" НПО "Якуталмаз" в числе предприятий добывающей промышленности отнесено исключительно к федеральной собственности. Однако при заключении Соглашения о разграничении госсобственности от 25 июня 1992 г. между Правительством РФ и РС(Я) это предприятие не вошло в перечень федеральной собственности...

Мы так подробно останавливаемся на сути претензий, поскольку, по всей видимости, именно судебные разбирательства в конечном счете могут поставить точку в затянувшемся споре об имущественном комплексе "АЛРОСА". Об этом 15 декабря заявил министр финансов и председатель наблюдательного совета Алексей Кудрин. И сослался на протокол, подписанный 8 ноября, в котором такая возможность предусматривалась.

Просто так не сдадимся

Во всей этой ситуации самое незавидное положение у президента республики Вячеслава Штырова. Это понимают и якутяне, которые инициировали в прошлом году сбор подписей в поддержку своего президента. Подписей этих уже сотни тысяч, и отмахнуться от этого оформленного народного мнения центру вряд ли удастся, считают в Якутии. И пристально следят за каждым шагом Вячеслава Анатольевича.

Так подписывал он этот самый протокол или нет? Готов ли он пойти на уступки федеральному центру или нет и на каких условиях? Этот вопрос очень интересовал и депутатов Илтумэна, и широкую общественность. Однако Вячеслав Анатольевич не торопился c ответом и комментарием событий. По крайней мере, пока готовился этот материал, мы так и не смогли услышать ничего конкретного от пресс-службы президента:"Какая разница, подписал или просто завизировал? Республика будет свои интересы отстаивать в суде".

И это уже позиция. И определенно последовательная, поскольку еще летом Вячеслав Штыров выразил резкое несогласие с претензиями Шаронова, указывая на то, что акции компании "никто никому не распределял, а они были выкуплены участниками", на то, что "Указы Президента РФ имели силу закона", что "в 2002 году истек 10-летний срок рассмотрения вопросов приватизации и юридически к ним вернуться нельзя". Неоспоримым якутский президент считает и право РС(Я) на собственность в ОАО "Якутуголь". Его акции не могут рассматриваться как источник увеличения уставного капитала АК "АЛРОСА". По мнению Вячеслава Штырова, Российская Федерация может претендовать только на 3% акций, но никак не на 50%+1.

Самый важный вопрос

Что в этом споре во главе угла? Отнюдь не только собственнические притязания. Даже Алексей Кудрин признал, что в случае, если "Росимущество выиграет суд, Якутия лишится собственности, которая приносит доход в размере 10 млрд рублей ежегодно".

И эта потеря должна быть возмещена республике. Необходимость этого зафиксирована в нашумевшем протоколе. Министр финансов уже даже озвучил возможные пути этой компенсации, в частности за счет увеличения налогов, которые "АЛРОСА" будет платить в местный бюджет (на прибыль, имущество и т.д.), помощи федерального бюджета и адресных программ социальной помощи со стороны компании "АЛРОСА". Кудрин не исключил также и того, что в случае решения суда в пользу РФ часть объектов может быть оставлена на балансе республики.

Может ли это примирить якутян с потерей контроля в алмазном монополисте? Не факт, что федеральный центр свои претензии отстоит в суде с легкостью. Слишком много в этом деле и совсем не правовых вопросов. Как развернутся события, мы увидим уже в начале этого года.